Roma'nın efsane kaptanı 40 yaşında

Roma ve İtalya Milli Takımı kariyerinde kaldırdığı kupalar ve elde ettiği istatistiklerle dikkati çeken tecrübeli futbolcu, hafta sonunda sarı-kırmızılı takımın Torino'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada Serie A kariyerindeki 250. golünü kaydetti.

- Kariyerine 1992'de başladı

Başkent temsilcisinin altyapısından yetişen Totti, 1993 yılında Roma formasıyla Brescia karşısında ilk resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızı formayla Serie A'da şu ana kadar çıktığı 604 karşılaşmada 250 gol kaydeden efsane futbolcu, "İtalya ligi tarihinin en skorer oyuncuları" listesinde 274 gollü Silvio Piola'nın ardından 2. sırada yer alıyor.

- 25 yılda tek takım

Efsane futbolcu Francesco Totti, 23 yıllık profesyonel kariyerinin tamamını Roma takımında sürdürdü.

Kulüp ve milli takım kariyerinde şu ana kadar 799 maçta görev yapan Totti, 309 gol kaydetti.

Totti, başkent ekibiyle 2001'de Serie A, 2007 ile 2008'de İtalya Kupası ve 2001, 2007 yıllarında İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

İtalyan forvet, Almanya'da organize edilen 2006 FIFA Dünya Kupası finalinde milli formayla Fransa'ya karşı kupa sevinci yaşadı. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği EURO 2000'de ise İtalya, kupayı finalde Fransa'ya uzatma dakikalarında yediği golle kaybetse de final karşılaşmasının en değerli oyuncusu Francesco Totti oldu.

- Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı golcüsü

Totti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol kaydeden en yaşlı futbolcu konumunda yer alıyor.

Başarılı futbolcu, 38 yaş 3 günlükken Roma'nın Şampiyonlar Ligi 2014-2015 sezonunda Manchester City ile oynadığı karşılaşmada fileleri havalandırarak organizasyonda gol kaydeden en yaşlı futbolcu unvanını, 2011'de 37 yaş 290 günlükken fileleri sarsan Galli futbolcu Ryan Giggs'in elinden aldı.

Öte yandan İtalyan futbolcu, sarı-kırmızılılar ile lig ve Avrupa'da en fazla maça çıkan, en çok gol kaydeden ve Roma ile Lazio arasında oynanan derbi maçlarında 11 defa tabelayı değiştirerek en fazla ağları havalandıran futbolcu unvanını da elinde bulunduruyor.

Totti, Serie A kariyerinde kaydettiği 70 penaltı golüyle de bu alanda zirvede yer aldı.

Başarılı futbolcu, 2000 ve 2003 yıllarında İtalya Birinci Futbol Ligi'nin en değerli futbolcusu, 2000, 2001, 2003, 2004 ve 2007 yıllarında ise Serie A'nın en iyi İtalyan futbolcusu seçildi.

Francesco Totti, 2006-2007 sezonunda gol kralı olduğu Serie A'da görev yaptığı 23 sezonun hepsinde gol sevinci yaşadı.