Roma'nın efsane kaptanı 40 yaşında
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın 40. yaş gününü kutlayan emektar kaptanı Francesco Totti, ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla beğeni topluyor.
- Kariyerine 1992'de başladı
Başkent temsilcisinin altyapısından yetişen Totti, 1993 yılında Roma formasıyla Brescia karşısında ilk resmi maçına çıktı.
Sarı-kırmızı formayla Serie A'da şu ana kadar çıktığı 604 karşılaşmada 250 gol kaydeden efsane futbolcu, "İtalya ligi tarihinin en skorer oyuncuları" listesinde 274 gollü Silvio Piola'nın ardından 2. sırada yer alıyor.
- 25 yılda tek takım
Efsane futbolcu Francesco Totti, 23 yıllık profesyonel kariyerinin tamamını Roma takımında sürdürdü.
Kulüp ve milli takım kariyerinde şu ana kadar 799 maçta görev yapan Totti, 309 gol kaydetti.
Totti, başkent ekibiyle 2001'de Serie A, 2007 ile 2008'de İtalya Kupası ve 2001, 2007 yıllarında İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
İtalyan forvet, Almanya'da organize edilen 2006 FIFA Dünya Kupası finalinde milli formayla Fransa'ya karşı kupa sevinci yaşadı. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği EURO 2000'de ise İtalya, kupayı finalde Fransa'ya uzatma dakikalarında yediği golle kaybetse de final karşılaşmasının en değerli oyuncusu Francesco Totti oldu.
- Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı golcüsü
Totti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol kaydeden en yaşlı futbolcu konumunda yer alıyor.
Başarılı futbolcu, 38 yaş 3 günlükken Roma'nın Şampiyonlar Ligi 2014-2015 sezonunda Manchester City ile oynadığı karşılaşmada fileleri havalandırarak organizasyonda gol kaydeden en yaşlı futbolcu unvanını, 2011'de 37 yaş 290 günlükken fileleri sarsan Galli futbolcu Ryan Giggs'in elinden aldı.
Öte yandan İtalyan futbolcu, sarı-kırmızılılar ile lig ve Avrupa'da en fazla maça çıkan, en çok gol kaydeden ve Roma ile Lazio arasında oynanan derbi maçlarında 11 defa tabelayı değiştirerek en fazla ağları havalandıran futbolcu unvanını da elinde bulunduruyor.
Totti, Serie A kariyerinde kaydettiği 70 penaltı golüyle de bu alanda zirvede yer aldı.
Başarılı futbolcu, 2000 ve 2003 yıllarında İtalya Birinci Futbol Ligi'nin en değerli futbolcusu, 2000, 2001, 2003, 2004 ve 2007 yıllarında ise Serie A'nın en iyi İtalyan futbolcusu seçildi.
Francesco Totti, 2006-2007 sezonunda gol kralı olduğu Serie A'da görev yaptığı 23 sezonun hepsinde gol sevinci yaşadı.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 14:07
- Van Persie piyangosu
Toplam 14
Yorum
MEHMET SEVGİLİ FENERBAHÇEMİN YÖNETİMİ BÖYLE BİR OPERASYONU ROBİN VAN PERSİE İLE GERÇEKLEŞTİRİRLERSE GÜZEL BİR BAŞARI YAKALAMIŞ OLURLAR.
- Dünyanın en hızlı 9. golü
Toplam 7
Yorum
webaslan3366 çünkü ellerindeki hiçbir oyuncunun bu klasta olmadığını bilio bjkliler
- Oğuzhan’da ödem tespit edildi
Toplam 2
Yorum
karakartal Elbetteki Oğuzhan gibi; takımı taşıyan,ateşleyen bir oyuncu, kesinlikle riske edilmemelidir.Tam düzelmeden sahaya sürülmemelidir.Uzun lig maratonunda ve bundan sonraki avrupa maçlarında ona çok ihtiyacımız olacak.
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