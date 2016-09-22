 Napoli takıldı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    takıldı

    Napoli takıldı

    'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden , İtalya Serie A'nın 5'inci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı ile golsüz berabere kaldı.

    Cenova kentindeki Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere sona erdi. bu sonuçla ligde puanını 11'e yükselterek haftayı 2'nci sırada tamamladı. ise puanını 7'ye çıkardı.

    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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