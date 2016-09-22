Liderlik yeniden Juventus’ta
Napoli lider girdiği haftada koltuğu Juventus’a kaptırdı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında liderlik koltuğu, Napoli'den Juventus'a geçti.
Serie A'da hafta içi oynanan 5. hafta müsabakaları, bu akşamki karşılaşmalarla tamamlandı.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Napoli, lider girdiği haftada puan kaybedince, liderlikten oldu. Genoa ile deplasmanda golsüz berabere kalarak 2 puan kaybeden Napoli, geçen hafta sonu ele geçirdiği liderliği, haftayı evinde Cagliari'yi 4-0'lık galibiyetle geçen Juventus'a kaptırdı. Siyah-beyazlı takım, bu galibiyetle hem liderliği almış oldu hem de geçen hafta "İtalya derbisi" olarak adlandırılan dev maçta Inter'den aldığı yenilginin yaralarını sardı.
Juventus, 5 maç sonunda 12 puanla lider, Napoli ise 11 puanla 2. basamakta yer aldı.
Sahasında ligin yeni ve zayıf ekibi Crotone'u 4-0 yenerek, moral kazanan Roma da puan tablosunda 3. sırada kendine yer buldu.
Lige Inter gibi dev bir takımı yenerek başlayan Chievo Verona, 5 hafta sonunda çıkışını sürdürdü. Ligin iddialı ekibi olma sinyali veren sarı-mavililer, iddialı ekip Sassuolo'yu sahasında 2-1 yendi ve sıralamada 10 puanla 4. basamakta yer buldu.
Inter de Empoli'yi deplasmanda Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin golleriyle devirdi ve 10 puanla 5. sıraya yerleşti.
Bir diğer Milano takımı Milan da başkent ekibi Lazio'yu 2-0 yenerek, zirve tırmanışını sürdürdü ve 6. sıraya yükseldi.
Serie A'nın 5. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Milan-Lazio: 2-0
Bologna-Sampdoria: 2-0
Atalanta-Palermo: 0-1
Chievo Verona-Sassuolo: 2-1
Empoli-Inter: 0-2
Genoa-Napoli: 0-0
Juventus-Cagliari: 4-0
Pescara-Torino: 0-0
Roma-Crotone: 4-0
Udinese-Fiorentina: 2-2
Kaynak: AA
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:01
- Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur Tabi hangisi Galatasaraya daha faydalı olur diye düşündüler en sonunda Galatasaraylı olan Ali Palabıyıkta karar kıldılar. TFF biliyor Beşiktaş yenecek en azından hakemle belki maçı berabere bitiririz diye düşünmüşlerdir. Yazık!
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ olurmu ya,aziz yıldırım döneminde en çok Şampiyonluk gören Galatasaraydan sonra bu sürece bir Beşiktaşlı olarak bizde talibiz.Biraz daha kalmasında fayda var. Stadımızın yokluğunda kaybettiğimiz prestijimizi yakaladıktan sonra gönderin: ))
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ KASIMPAŞA GALİBİYETİ HAVAYIMI SOKTU: )): ))SİZ KASIMPAŞAYI DEĞİL,KASIMPAŞA KENDİ KENDİNİ YENDİ.BİRAZ DİŞLİ RAKİP ÇIKARSA KARŞINIZA KURTULUŞUNUZ OLMAZ.YAHU BEŞİKTAŞ OSMANLI BAŞAKŞEHİR GALATASARAYIN ÖNÜNDE LİGİ BİTİRMENİZ DEMEK,DÜNYA TERS DÖNÜYOR DEMEKLE AYNI.: ))HA BU ARADA KADIKÖYDE BEŞİKTAŞIMI İYİ AĞIRLAYIN 3 PUANI ALIP DÖNÜCEZ.
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