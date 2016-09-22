 Liderlik yeniden Juventus’ta – Fotomaç – 22 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Liderlik yeniden ’ta

    Liderlik yeniden Juventus’ta

    lider girdiği haftada koltuğu ’a kaptırdı

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında liderlik koltuğu, 'den 'a geçti.

    Serie A'da hafta içi oynanan 5. hafta müsabakaları, bu akşamki karşılaşmalarla tamamlandı.

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Napoli, lider girdiği haftada puan kaybedince, liderlikten oldu. Genoa ile deplasmanda golsüz berabere kalarak 2 puan kaybeden Napoli, geçen hafta sonu ele geçirdiği liderliği, haftayı evinde 'yi 4-0'lık galibiyetle geçen 'a kaptırdı. Siyah-beyazlı takım, bu galibiyetle hem liderliği almış oldu hem de geçen hafta "İtalya derbisi" olarak adlandırılan dev maçta 'den aldığı yenilginin yaralarını sardı.

    Juventus, 5 maç sonunda 12 puanla lider, Napoli ise 11 puanla 2. basamakta yer aldı.

    Sahasında ligin yeni ve zayıf ekibi Crotone'u 4-0 yenerek, moral kazanan Roma da puan tablosunda 3. sırada kendine yer buldu.

    Lige Inter gibi dev bir takımı yenerek başlayan Chievo Verona, 5 hafta sonunda çıkışını sürdürdü. Ligin iddialı ekibi olma sinyali veren sarı-mavililer, iddialı ekip Sassuolo'yu sahasında 2-1 yendi ve sıralamada 10 puanla 4. basamakta yer buldu.

    Inter de Empoli'yi deplasmanda Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin golleriyle devirdi ve 10 puanla 5. sıraya yerleşti.

    Bir diğer Milano takımı da başkent ekibi Lazio'yu 2-0 yenerek, zirve tırmanışını sürdürdü ve 6. sıraya yükseldi.

    Serie A'nın 5. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

    Milan-Lazio: 2-0

    Bologna-Sampdoria: 2-0

    Atalanta-Palermo: 0-1

    Chievo Verona-Sassuolo: 2-1

    Empoli-Inter: 0-2

    Genoa-Napoli: 0-0

    Juventus-Cagliari: 4-0

    Pescara-Torino: 0-0

    Roma-Crotone: 4-0

    Udinese-Fiorentina: 2-2



    Kaynak: AA
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Liderlik yeniden Juventus’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle