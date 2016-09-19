Napoli, Koulibaly'nin sözleşmesini yeniledi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, defans oyuncusu Kalidou Koulibaly'nin 2019'da sona eren sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Beşiktaş'ın da bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Napoli, resmi internet sitesinden, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in Twitter hesabında belirttiği "Kalidou Koulibaly'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." ifadelerini yayımladı.

Belçika'nın Genk Kulübünden 2014 yılında transfer edilen Senegalli futbolcu Koulibaly, şimdiye kadar 86 kez formasını giydiği Napoli'de 1 gole imza attı.