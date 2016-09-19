Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Napoli, 25 yaşındaki futbolcusunun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, defans oyuncusu Kalidou Koulibaly'nin 2019'da sona eren sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Beşiktaş'ın da bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Napoli, resmi internet sitesinden, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in Twitter hesabında belirttiği "Kalidou Koulibaly'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." ifadelerini yayımladı.
Belçika'nın Genk Kulübünden 2014 yılında transfer edilen Senegalli futbolcu Koulibaly, şimdiye kadar 86 kez formasını giydiği Napoli'de 1 gole imza attı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:18
- Advocaat neşteri vurdu!
Toplam 7
Yorum
fb taraftar yok bence yönetim gitcek böyle teknik direktörler alınırmı oluyo ersun yada rıza çalınbay yabancı hocalar ligi tanıyanakadar lig bitiyor
- "Galibiyet serimiz başlıyor"
Toplam 28
Yorum
Kral Eğleniyor yürü Fenerin 10 numarası yürü atıyor ama gol değil palavra :))
- Samandıra'ya çıkarma
Toplam 57
Yorum
Kral Eğleniyor Bir takımın 10 numarası Alper Potuk ise o takımı direkt çöpe at :)))))))))))))))
Napoli, Koulibaly'nin sözleşmesini yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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