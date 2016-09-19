 Napoli, Koulibaly'nin sözleşmesini yeniledi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    , 'nin sözleşmesini yeniledi

    Napoli, Koulibaly'nin sözleşmesini yeniledi

    'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden , 25 yaşındaki futbolcusunun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı

    İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından , defans oyuncusu Kalidou 'nin 2019'da sona eren sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

    'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Napoli, resmi internet sitesinden, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in Twitter hesabında belirttiği "Kalidou Koulibaly'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." ifadelerini yayımladı.

    Belçika'nın Genk Kulübünden 2014 yılında transfer edilen Senegalli futbolcu Koulibaly, şimdiye kadar 86 kez formasını giydiği Napoli'de 1 gole imza attı.

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:18
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