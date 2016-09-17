 Napoli 3 golü 3 puanla aldı – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    3 golü 3 puanla aldı

    Napoli 3 golü 3 puanla aldı

    'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu rakiplerinden , İtalya Serie A 4. hafta maçında sahasında 'yı 3 - 1 mağlup etti.

    San Paolo Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Jose Callejon, 67 ve 78. dakikalarda ise Arkadiusz Milik kaydetti. 'nın tek golünü ise 56. dakikada Simone Verdi attı.

    Konuk ekipten Emil Krafth, 81. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    bu galibiyetle 10 puanla ligde ilk sıraya yerleşti
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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