Napoli 3 golü 3 puanla aldı
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu rakiplerinden Napoli, İtalya Serie A 4. hafta maçında sahasında Bologna'yı 3 - 1 mağlup etti.
San Paolo Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Jose Callejon, 67 ve 78. dakikalarda ise Arkadiusz Milik kaydetti. Bologna'nın tek golünü ise 56. dakikada Simone Verdi attı.
Konuk ekipten Emil Krafth, 81. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Napoli bu galibiyetle 10 puanla ligde ilk sıraya yerleşti
Konuk ekipten Emil Krafth, 81. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Napoli bu galibiyetle 10 puanla ligde ilk sıraya yerleşti
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal maç sonu konuştu
Toplam 3
Yorum
Sezgin Yeni kurulmus bir takim oncelikle mutevazi oynamaya calismali, Ilerleyen zamanda taslar yerine oturunca oyunu forse etmeye baslar zaten. Yoksa bu gidisle tumden demoralize olacak oyuncular. Sonrasi malun havlu atis.
- Enes Ünal şova devam ediyor
Toplam 2
Yorum
BillyTheMischa Tam bir wonderkid! Bitiricilik,pozisyon alma becerisi,top kontrol,,top tekniği çok iyi umarım geleceği parlak olur ve bir an önce A milli takıma alınır.
- G.Saray'dan Suriyeli Udey'e jest
Toplam 2
Yorum
gsli çocuğa bir krampon da hediye etseydiniz.
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