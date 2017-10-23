Real evinde rahat kazandı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 3-0 yendi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 18. dakikada Marco Asensio'nun ortasında ceza sahası içinde ters bir vuruş yapan Eibarlı futbolcu Paulo Oliviera'nın topu kendi kalesine göndermesiyle 1-0 öne geçti. Eflatun-beyazlılar, 28. dakikada Asensio'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 82. dakikasında Karim Benzema'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Brezilyalı sol kanat oyuncusu Marcelo, farkı üçe çıkardı. Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı. Real Madrid, 20 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Eibar ise 7 puanla 16. sırada yer aldı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:13
-
Valbuena'dan Kocaman'a tepki! Değişikliği beğenmedi
Toplam 11
Yorum
hakan Giuliano .da iyi futbolcu ama adamı yerinde oynatmıyor. İyi futbolcuları bitirmek için elinde geleni yapıyor.
-
Çakır'a isyan
Toplam 35
Yorum
POLAT 20 DK. DENAYER DİREK KIRMIZIDAN BELHANDANIN İLK YARIDA ATILMASI GEREK VALBUENA'YA ATTIĞI TOKATA VAR YABANCI HAKEMLER GELSİN ARTIK.
-
Çakır'a isyan
Toplam 35
Yorum
höst ulan muslera nerede durdu golü çıkartmak için elinden geleni yaptı ama olmadı
Real evinde rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.