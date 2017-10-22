 Barcelona zorlanmadı – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Barcelona zorlanmadı

    Barcelona zorlanmadı

    La Liga lideri Barcelona, konuk ettiği Malaga'yı 2-0 mağlup etti

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, konuk ettiği Malaga'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

    Ligin 9. hafta mücadelesinde namağlup lider Barcelona, Nou Camp Stadı'nda Malaga'yı konuk etti.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Katalan temsilcisi, henüz 2. dakikada Gerard Deulofeu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Barcelona, 56. dakikada Andres Iniesta ile bir kez daha ağları sarstı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Barcelona'da milli futbolcu Arda Turan kadroda yer almazken, Malaga'da ise Cenk Gönen mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

    Bu sonucun ardından puanını maç fazlasıyla 25'e yükselten Barcelona, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Malaga ise 1 puanla son sırada yer aldı.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelona zorlanmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.