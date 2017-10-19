Emre Mor'dan kötü haber
Celta Vigo'da sakatlanan Emre Mor, Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.
Geçen hafta Celta Vigo'nun Las Palmas'ı 5-2 yendiği maçta İspanya'daki ilk golünü kaydeden Emre Mor, gösterdiği performansla alkış almıştı.
20 yaşındaki futbolcunun, hafta sonu oynanacak Atletico Madrid maçını kaçıracağı ve tedavisine devam edildiği belirtildi.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:56
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 36
Yorum
aslan selcuk cunku daha yaratilici var cunku sasen ben fb den posisyon beklemiyorum
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
necmettin Sanki kurallar yeni konmuş gibi tafra yapıp duruyor, gelmeden bilmiyormuydun. Para tatlı geldi ama başarı gelmeyince aklı başına geldi.
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 63
Yorum
Şevket CAn Bakıyorum ağzı olan konuşuyor,Türk Milli Tkaımı Dünya Kupasına katılmış katılmamış lucescu için hiç bir kayıp olmaz sözleşmedeki parayı alır
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