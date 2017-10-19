 Emre Mor'dan kötü haber – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Emre Mor'dan kötü haber

    Emre Mor'dan kötü haber

    Celta Vigo'da sakatlanan Emre Mor, Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.

    Geçen hafta Celta Vigo'nun Las Palmas'ı 5-2 yendiği maçta İspanya'daki ilk golünü kaydeden Emre Mor, gösterdiği performansla alkış almıştı.

    20 yaşındaki futbolcunun, hafta sonu oynanacak Atletico Madrid maçını kaçıracağı ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Mor'dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.