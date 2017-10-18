"La Liga'nın geliri yüzde 20 azalır"

Başkent

organize edilen "

" adlı etkinlikte konuşan

, "Bağımsız bir

olasılığında

La

mücadele edemez.

La

geliri yüzde 20 azalır.

ve

La

önde gelen iki büyük kulübü. Bunlardan herhangi birinin İspanyol liginden ayrılması çok ciddi ekonomik sonuçlar yaratır." ifadelerini kullandı.

Katalonya'nın

bağımsızlığını ilan etmesi ve

Kulübünün buna destek vermesi halinde

ekibinin hemen La

(Birinci Futbol Ligi) çıkarılacağının altını çizen

, "İspanyol yasaları çok açık.

kulüpleri nerede oynayacaklarına karar veremezler." dedi.

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Katalonya krizinin La Liga'nın ticari işlerinde aksaklıklara neden olduğunu da kaydeden LFP Başkanı, "Ben, İspanyol futbolunun canlı yayın haklarıyla ilgili uluslararası televizyon şirketlerini kandıramam. O yüzden gerek AB içinde gerekse Hindistan veya diğer yerlerde La Liga'nın canlı yayın haklarının satışlarıyla ilgili bazı ihaleleri erteleme kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu. 2015 yılında uluslararası alanda yapılan La Liga'nın üç yıllık canlı yayın hakkı ihalelerinde toplamda 2 milyar 650 milyon avroluk gelir elde edilmişti. Bu arada, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de "El Espanol" gazetesine verdiği demeçte, "Ne Katalonyasız bir İspanya'yı ne de Barcelonasız bir La Liga'yı düşünebiliyorum." değerlendirmesini yaptı.