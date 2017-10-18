"La Liga'nın geliri yüzde 20 azalır"
İspanya Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Başkanı Javier Tebas, Barcelona olmadan La Liga'nın gelirinin yüzde 20 azalacağını söyledi.
Katalonya krizinin La Liga'nın ticari işlerinde aksaklıklara neden olduğunu da kaydeden LFP Başkanı, "Ben, İspanyol futbolunun canlı yayın haklarıyla ilgili uluslararası televizyon şirketlerini kandıramam. O yüzden gerek AB içinde gerekse Hindistan veya diğer yerlerde La Liga'nın canlı yayın haklarının satışlarıyla ilgili bazı ihaleleri erteleme kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu. 2015 yılında uluslararası alanda yapılan La Liga'nın üç yıllık canlı yayın hakkı ihalelerinde toplamda 2 milyar 650 milyon avroluk gelir elde edilmişti. Bu arada, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de "El Espanol" gazetesine verdiği demeçte, "Ne Katalonyasız bir İspanya'yı ne de Barcelonasız bir La Liga'yı düşünebiliyorum." değerlendirmesini yaptı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:37
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 2
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** adama kontrat yaparken iyi,sonra tazminat isteyince kötü, öyleyse kontratin anlami ne?tff terim olayi icinde trde her kulüb icin gercerli
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Bir galibiyetle bu iş biter
Toplam 7
Yorum
thebarbaros beşiktaş monaco'ya top oynatmadığı için monaco oynayamadı. yoksa iyi takım olduğu bir gerçek
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Gomis'in ezeli rakip sevgisi!
Toplam 11
Yorum
GS Gomis suana kadar gordugum turkıyeye gelmıs en iyi santrafor daha once hagıler alexler geldı ama onlar orta saha oyuncusuydu.
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