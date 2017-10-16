Emre Mor siftah yaptı
İspanya'da Celta Vigo forması giyen Milli oyuncumuz Emre Mor, ilk golünü Las Palmas'a attı.
Milli oyuncumuz Emre Mor'un Celta Vigo formasıyla ilk 11'de başladığı maç bir ilke sahne oldu. Emre Mor, Celta Vigo formasıyla ilk golünü Las Palmas deplasmanında attı.
Emre, 16. dakikada attığı golle takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü attı.
ASPAS'TAN HAT TRICK
Celta Vigo, yıldız oyuncusu Iago Aspas'ın 3 gol attığı maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
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Yanal gitti, rota Terim!
Toplam 27
Yorum
Organik Trabzon lu Bence Fatih hoca diyerleri ne yapacağını bilmiyor Galatasaray şampiyon yapış Avrupa oynatmis Bir hoca usta inşallah yapar doğru bir hamle
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ beyler öfkenizi anlıyorum fakat ne yazık ki ortada bir sözleşme var ve iki tarafında buna uyması gerekiyor !
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Lider G.Saray'da şok gelişme!
Toplam 4
Yorum
gs sorun yok tolga oynar
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