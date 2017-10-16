 Emre Mor siftah yaptı – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    siftah yaptı

    Emre Mor siftah yaptı

    İspanya'da Celta Vigo forması giyen Milli oyuncumuz , ilk golünü Las Palmas'a attı.

    İspanya La Liga'nın 8. haftasında Las Palmas ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor.

    Milli oyuncumuz 'un Celta Vigo formasıyla ilk 11'de başladığı maç bir ilke sahne oldu. Emre Mor, Celta Vigo formasıyla ilk golünü Las Palmas deplasmanında attı.

    Emre, 16. dakikada attığı golle takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü attı.

    ASPAS'TAN HAT TRICK

    Celta Vigo, yıldız oyuncusu Iago Aspas'ın 3 gol attığı maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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