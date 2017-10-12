Barcelona o ismi açıkladı
Barcelona CEO'su Oscar Grau, yaz aylarında ilgilendikleri Coutinho için devre arasında tekrar girişimde bulunacaklarını belirtti.
Barcelona CEO'su Oscar Grau, yaz aylarında da Liverpool ile görüşen Barcelona, İngiliz ekibinin 200 milyon euroluk talebi nedeniyle alamadıkları Coutinho'yu devre arasında transfer edebileceklerini söyledi.
Oscar Gracu, basın toplantısında yaptığı açıklamada;"Coutinho ya da başka bi oyuncu devre arasında kadromuza katmak için finansal olarak hazırız.İstediğimiz, mümkün olduğu kadar yarışmacı bir kadro ortaya çıkarmak.Oyuncu satmasak bile, oyuncu transfer edeceğiz" şeklinde konuştu.
"Dünyadaki en yüksek finansa sahibiz"
Grau, geçen sezona göre 189 milyon euro yükselişle bu sezon 897 milyon euro gelir beklediklerini belirtti ve, "Şu anda finansal olarak elde ettiğimiz rakamlar, dünyadaki herhangi bir kulübün rakamlarından çok daha yüksek. Dünyadaki başka hiçbir takım, hatta NBA ya da NFL'de bile bu kar oranına yaklaşan takım yok" dedi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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