 Barcelona o ismi açıkladı – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    o ismi açıkladı

    Barcelona o ismi açıkladı

    CEO'su Oscar Grau, yaz aylarında ilgilendikleri Coutinho için devre arasında tekrar girişimde bulunacaklarını belirtti.

    CEO'su Oscar Grau, yaz aylarında da Liverpool ile görüşen Barcelona, İngiliz ekibinin 200 milyon euroluk talebi nedeniyle alamadıkları Coutinho'yu devre arasında transfer edebileceklerini söyledi.

    Oscar Gracu, basın toplantısında yaptığı açıklamada;"Coutinho ya da başka bi oyuncu devre arasında kadromuza katmak için finansal olarak hazırız.İstediğimiz, mümkün olduğu kadar yarışmacı bir kadro ortaya çıkarmak.Oyuncu satmasak bile, oyuncu transfer edeceğiz" şeklinde konuştu.



    "Dünyadaki en yüksek finansa sahibiz"
    Grau, geçen sezona göre 189 milyon euro yükselişle bu sezon 897 milyon euro gelir beklediklerini belirtti ve, "Şu anda finansal olarak elde ettiğimiz rakamlar, dünyadaki herhangi bir kulübün rakamlarından çok daha yüksek. Dünyadaki başka hiçbir takım, hatta NBA ya da NFL'de bile bu kar oranına yaklaşan takım yok" dedi.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelona o ismi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.