Barcelona o ismi açıkladı

Barcelona CEO'su Oscar Grau, yaz aylarında da Liverpool ile görüşen Barcelona, İngiliz ekibinin 200 milyon euroluk talebi nedeniyle alamadıkları Coutinho'yu devre arasında transfer edebileceklerini söyledi.

Oscar Gracu, basın toplantısında yaptığı açıklamada;"Coutinho ya da başka bi oyuncu devre arasında kadromuza katmak için finansal olarak hazırız.İstediğimiz, mümkün olduğu kadar yarışmacı bir kadro ortaya çıkarmak.Oyuncu satmasak bile, oyuncu transfer edeceğiz" şeklinde konuştu.







"Dünyadaki en yüksek finansa sahibiz"

Grau, geçen sezona göre 189 milyon euro yükselişle bu sezon 897 milyon euro gelir beklediklerini belirtti ve, "Şu anda finansal olarak elde ettiğimiz rakamlar, dünyadaki herhangi bir kulübün rakamlarından çok daha yüksek. Dünyadaki başka hiçbir takım, hatta NBA ya da NFL'de bile bu kar oranına yaklaşan takım yok" dedi.

