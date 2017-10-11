Barcelona o ismi açıkladı
Barcelona CEO'su Oscar Grau, yaz aylarında ilgilendikleri Coutinho için devre arasında tekrar girişimde bulunacaklarını belirtti.
Barcelona CEO'su Oscar Grau, yaz aylarında da Liverpool ile görüşen Barcelona, İngiliz ekibinin 200 milyon euroluk talebi nedeniyle alamadıkları Coutinho'yu devre arasında transfer edebileceklerini söyledi.
Oscar Gracu, basın toplantısında yaptığı açıklamada;"Coutinho ya da başka bi oyuncu devre arasında kadromuza katmak için finansal olarak hazırız.İstediğimiz, mümkün olduğu kadar yarışmacı bir kadro ortaya çıkarmak.Oyuncu satmasak bile, oyuncu transfer edeceğiz" şeklinde konuştu.
"Dünyadaki en yüksek finansa sahibiz"
Grau, geçen sezona göre 189 milyon euro yükselişle bu sezon 897 milyon euro gelir beklediklerini belirtti ve, "Şu anda finansal olarak elde ettiğimiz rakamlar, dünyadaki herhangi bir kulübün rakamlarından çok daha yüksek. Dünyadaki başka hiçbir takım, hatta NBA ya da NFL'de bile bu kar oranına yaklaşan takım yok" dedi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:30
-
Carlos Kameni sakatlandı, kale Volkan'ın!
Toplam 13
Yorum
Kartal IşiniZ gücünüz yalan dolan şike Gs maçı var tabikide volkan oynauacak zorunlu rotasyon deniyor futbolcumu varda rotasyon olacak hahaha
-
DERBİ SAVAŞI
Toplam 6
Yorum
KAPLAN DİRARI SON OYUNA KOY BENCE 1 KEREDE OLSAN ISLA YERİNE ŞENER DİRAR YERİNE ATİFF FORMA HAKKI BEKLİYOR DUYDUNUZMU LAN 1 KERE LA 1 KERE NE HADİ
-
CENGİZ ÜNDER'E İLK TEKLİF YAPILDI
Toplam 18
Yorum
nevzat galatasaraya böle yıldız degil takımı için oynayayan yürekli adamlar lazım yani hamallık yapacak takımda yıldız çokkkkk
Barcelona o ismi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.