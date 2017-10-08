BARÇA'YA TEHDİT

İspanya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, Katalonya’nın bağımsızlık ilan etmesi halinde kararı destek olan kulüplerin La Liga dışında kalacağını söyledi ve ekledi: Barcelona’nın bu duruma düşmesini istemeyiz

İspanya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesi halinde Katalan kulüplerle görüşeceğini ve bağımsızlığı tanıyan takımları ligin dışında bırakacaklarını söyledi. Tebas, "Maalesef, Barcelona ve Espanyol'un bulunmadığı bir La Liga olasılığı görüyorum. Böyle bir şey olursa La Liga tekrar elde etmesi çok zor bir değer kaybeder" dedi. Katalan Futbol Federasyonu'nun takınacağı tavrın önemli olacağını dile getiren Tebas şöyle devam etti:



Oyuncular dışarıda kalır



"Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde Katalan Futbol Federasyonunun kendini dünya futbol kamuoyuna nasıl kabul ettireceğini bilmiyoruz. FIFA kurallarını uygulamak zorunda kalmayacaklar. Böyle olunca da bu kulüplerde oynayan futbolcular tamamen transfer pazarının dışında kalacaklar."