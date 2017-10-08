BARÇA'YA TEHDİT
İspanya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, Katalonya’nın bağımsızlık ilan etmesi halinde kararı destek olan kulüplerin La Liga dışında kalacağını söyledi ve ekledi: Barcelona’nın bu duruma düşmesini istemeyiz
Oyuncular dışarıda kalır
"Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde Katalan Futbol Federasyonunun kendini dünya futbol kamuoyuna nasıl kabul ettireceğini bilmiyoruz. FIFA kurallarını uygulamak zorunda kalmayacaklar. Böyle olunca da bu kulüplerde oynayan futbolcular tamamen transfer pazarının dışında kalacaklar."
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:42
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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