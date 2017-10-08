 Barça'ya bir şok da Neymar'dan! – Fotomaç – 08 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Barça'ya bir şok da Neymar'dan!

    Barça'ya bir şok da Neymar'dan!
    PSG'nin yıldızı Neymar, eski kulübü Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden çıkartılması için UEFA'ya başvurdu. AS gazetesinin haberine göre Brezilyalı futbolcunun, avukatlarının tavsiyesiyle Barça'ya 26 milyon euro'luk sadakat tazminatı davası açtığı bildirildi. Gazete "Neymar hayal kırıklığına uğradı" yorumunu yaptı.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barça'ya bir şok da Neymar'dan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.