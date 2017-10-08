Barça'ya bir şok da Neymar'dan!

PSG'nin yıldızı Neymar, eski kulübü Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden çıkartılması için UEFA'ya başvurdu. AS gazetesinin haberine göre Brezilyalı futbolcunun, avukatlarının tavsiyesiyle Barça'ya 26 milyon euro'luk sadakat tazminatı davası açtığı bildirildi. Gazete "Neymar hayal kırıklığına uğradı" yorumunu yaptı.