Barça'ya bir şok da Neymar'dan!
PSG'nin yıldızı Neymar, eski kulübü Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden çıkartılması için UEFA'ya başvurdu. AS gazetesinin haberine göre Brezilyalı futbolcunun, avukatlarının tavsiyesiyle Barça'ya 26 milyon euro'luk sadakat tazminatı davası açtığı bildirildi. Gazete "Neymar hayal kırıklığına uğradı" yorumunu yaptı.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
TALİSCA'DAN FİKRET ORMAN'A MESAJ
Toplam 2
Yorum
Kartaliçe Takimin yasi buyuyyo bunun icin boyle genc ve yeteneklileri birakmamamiz lazim ustelik bizin bu kadar seviyosa
-
SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
bjk bırakın şenol hoca nın peşini!!
-
SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
ozgur tff çok yanlış kararlar alıyor illahi finlandiyaya karşı rezil mi olalım
Barça'ya bir şok da Neymar'dan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.