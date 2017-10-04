Harry Kane için 200 milyon €

Sezon öncesi Alvaro Morata'yı Chelsea'ye satan ve İspanyol golcünün yerini dolduramayan Real Madrid, Benzema ve Bale'in de bekleneni verememesi sonrası hücum bölgesine dev bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol spor sitesi Don Balon'da yer alan iddiaya göre Real Madrid, Tottenham'ın golcü yıldızı Harry Kane için İngiliz kulübüne 200 milyon euro teklif edecek.

İspanyol ekibinin Tottenham'ın kapısını sezon sonunda çalacağı haberde yer alırken transfere Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'dan da onay çıktığı belirtildi.



