Harry Kane için 200 milyon €
Real Madrid'in Harry Kane için Tottenham'a servet ödemeye hazırlandığı iddia edildi.
Sezon öncesi Alvaro Morata'yı Chelsea'ye satan ve İspanyol golcünün yerini dolduramayan Real Madrid, Benzema ve Bale'in de bekleneni verememesi sonrası hücum bölgesine dev bir transfer yapmaya hazırlanıyor.
İspanyol spor sitesi Don Balon'da yer alan iddiaya göre Real Madrid, Tottenham'ın golcü yıldızı Harry Kane için İngiliz kulübüne 200 milyon euro teklif edecek.
İspanyol ekibinin Tottenham'ın kapısını sezon sonunda çalacağı haberde yer alırken transfere Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'dan da onay çıktığı belirtildi.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:37
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GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
Toplam 1
Yorum
yiğit zahmet olacak sayın Haatrecht !
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CENGİZ ÜNDER'DEN SONRA BİR YILDIZ DAHA MI?
Toplam 2
Yorum
gomisbey HASSABEYİ abi senmisin abi senin yorumların seviyorum genelde Galatasaray haberlerindesin :)
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"GERÇEK FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYORUM"
Toplam 4
Yorum
umut artık GS li FB ye gol atmış FB li GS ye gol atmış,bu numaralar bayatlandı artık.taraftar günü birlik mutluluklara artık tatmin olmuyor.
Harry Kane için 200 milyon € haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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