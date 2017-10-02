GUARDIOLA'DAN KATALUNYA YORUMU
Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, İspanya'da yaşananlarla ilgili olarak 'Ben olsam Las Palmas karşılaşmasına çıkmazdım' dedi.
Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, Katalonya'da çıkan olaylara karşın Barcelona-Las Palmas maçı için erteleme kararı verilmemesini eleştirdi.
Guardiola, Katalan basınına yaptığı açıklamada, Barcelona-Las Palmas maçının ertelenmemesini yanlış bulduğunu savunarak, "Barcelona-Las Palmas maçı oynanmamalıydı. Bu maçı oynama kararı veriyorsanız stada seyirciyi de almalısınız. Ben olsam Las Palmas karşılaşmasına çıkmazdım." ifadelerini kullandı.
Barcelona'nın eski teknik direktörü Guardiola, İspanya'nın kentleri, spor kültürü ve edebiyatıyla harika bir ülke olduğunu belirterek, "Ülkede kendi geleceğine karar vermek isteyen insanlar olduğu kabul edilmeli. İspanya'da gerçeklerin üstü örtülmeye çalışılacak ama tüm dünya medyası yaşananları insanlara gösterecektir." yorumunu yaptı.
El Pais gazetesinde yazılanlara inanamadığını aktaran Katalan teknik adam, "Polis memurlarının yaralandığı yazılmış. Ne ile yaralanmışlar? Oylarla mı? Aslında tam tersi oldu ve okullara sadece oy vermek amacıyla giden insanlar yaralandı. Görüntüler her şeyi anlatıyor. Başbakan, tüm İspanya'nın başbakanı ise tüm sorulara cevap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.
Barcelona Kulübü, yasa dışı ilan edilen Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sırasında çıkan olaylar nedeniyle İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasındaki Las Palmas karşılaşmasının ertelenmesini talep etmişti. Erteleme isteği İspanya Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmeyen Katalan kulübü, seyircisiz oynama kararı aldığı karşılaşmayı evinde 3-0 kazanmıştı.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:06
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SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM
Toplam 15
Yorum
1903 Aman bi kizdik bi kizdik! Ne var bunda ya! TS nin topçusu baska birsey söylerse yanlis olur. Helal TS'ye fener ugrasti alamadi onlar aldi.
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''BEŞİKTAŞ’TA POTANSİYEL VAR''
Toplam 1
Yorum
karakartal bu adam lig başladığından beri inanılmaz bir performans gösteriyor. taraftar bu adama sahada destek vermeli şuan takımın en iyisi.
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TIMO WERNER KADRODAN ÇIKARILDI
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Aklini aldik daha da düzelmez.
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