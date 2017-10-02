GUARDIOLA'DAN KATALUNYA YORUMU

Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, Katalonya'da çıkan olaylara karşın Barcelona-Las Palmas maçı için erteleme kararı verilmemesini eleştirdi.

Guardiola, Katalan basınına yaptığı açıklamada, Barcelona-Las Palmas maçının ertelenmemesini yanlış bulduğunu savunarak, "Barcelona-Las Palmas maçı oynanmamalıydı. Bu maçı oynama kararı veriyorsanız stada seyirciyi de almalısınız. Ben olsam Las Palmas karşılaşmasına çıkmazdım." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın eski teknik direktörü Guardiola, İspanya'nın kentleri, spor kültürü ve edebiyatıyla harika bir ülke olduğunu belirterek, "Ülkede kendi geleceğine karar vermek isteyen insanlar olduğu kabul edilmeli. İspanya'da gerçeklerin üstü örtülmeye çalışılacak ama tüm dünya medyası yaşananları insanlara gösterecektir." yorumunu yaptı.

El Pais gazetesinde yazılanlara inanamadığını aktaran Katalan teknik adam, "Polis memurlarının yaralandığı yazılmış. Ne ile yaralanmışlar? Oylarla mı? Aslında tam tersi oldu ve okullara sadece oy vermek amacıyla giden insanlar yaralandı. Görüntüler her şeyi anlatıyor. Başbakan, tüm İspanya'nın başbakanı ise tüm sorulara cevap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona Kulübü, yasa dışı ilan edilen Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sırasında çıkan olaylar nedeniyle İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasındaki Las Palmas karşılaşmasının ertelenmesini talep etmişti. Erteleme isteği İspanya Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmeyen Katalan kulübü, seyircisiz oynama kararı aldığı karşılaşmayı evinde 3-0 kazanmıştı.