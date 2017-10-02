Barcelona'da 2 istifa
Barcelona'nın ertelenmesini istediği Las Palmas maçına çıkması ve Başkan Bartomeu'nun "Maça çıkmamak bize 6 puan kaybettirirdi" açıklaması sonrası Asbaşkan Vilarrubi ve yönetim kurulu üyesi Mones istifa etti.
Pazar günü Katalonya'nın bağımsızlığı için düzenlenen referandumda yaşananlar ve Barcelona'nın Las Palmas maçına çıkmasının yankıları sürüyor.
Barcelona Başkanı Bartomeu, maçın oynanmaması yönünde taleplerinin kabul edilmemesi sonrası "Dünyaya burada neler olduğunu göstermek, dikkati iyice çekmek için maçın seyircisiz oynanmasını istedik" demiş ve Barcelona'nın maça çıkmaması halinde bunun 6 puana mal olacağını açıklamıştı.
Ntv'de yer alan habere göre; Ancak başkanın açıklamaları kulüp yönetimindeki herkesi tatmin etmedi. Asbaşkan Carles Villarubi ve yönetim kurulu üyesi Jordi Mones, maçın oynanması kararına tepki olarak istifa etti.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:16
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SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ dün akşam ki maçta sürekli talisca sosa ikilisini kıyaslayan kişiler ikisinin arasındaki dağları ovaları umarım fark etmişlerdir..
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RODALLEGA TRABZON'U SIRTLADI
Toplam 2
Yorum
Firtina Golcunun hasida ama ne varki bizim hoca hocanin dibi
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 135
Yorum
hakan01 keşke lafla peynir gemisi yürüse....
Barcelona'da 2 istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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