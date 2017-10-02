 Barcelona'da 2 istifa – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    'da 2 istifa

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    'nın ertelenmesini istediği Las Palmas maçına çıkması ve Başkan Bartomeu'nun "Maça çıkmamak bize 6 puan kaybettirirdi" açıklaması sonrası Asbaşkan Vilarrubi ve yönetim kurulu üyesi Mones istifa etti.

    Pazar günü Katalonya'nın bağımsızlığı için düzenlenen referandumda yaşananlar ve 'nın Las Palmas maçına çıkmasının yankıları sürüyor.

    Başkanı Bartomeu, maçın oynanmaması yönünde taleplerinin kabul edilmemesi sonrası "Dünyaya burada neler olduğunu göstermek, dikkati iyice çekmek için maçın seyircisiz oynanmasını istedik" demiş ve Barcelona'nın maça çıkmaması halinde bunun 6 puana mal olacağını açıklamıştı.

    Ntv'de yer alan habere göre; Ancak başkanın açıklamaları kulüp yönetimindeki herkesi tatmin etmedi. Asbaşkan Carles Villarubi ve yönetim kurulu üyesi Jordi Mones, maçın oynanması kararına tepki olarak istifa etti.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:16
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