 BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI! – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI!

    BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI!

    La Liga'nın 7. haftasında seyircisiz oynanan - karşılaşmasını, ev sahibi Barcelona 3-0 kazandı.

    Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumu sırasında yaşanan olaylar sebebiyle sahasındaki maçının ertelenmesi için İspanya Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru reddedilen , mücadeleye boş tribünlere karşı çıktı.

    Barcelona, skor tabelasında "demokrasi" ifadesinin yer aldığı maçtan, Busquets'in 49, Messi'nin 70 ve 77. dakikada attığı gollerle 3-0 galip ayrıldı.

    Ligde 7'de 7 yapan Barcelona, 21 puanla zirvedeki yerini korudu.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:24
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