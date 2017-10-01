BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI!
La Liga'nın 7. haftasında seyircisiz oynanan Barcelona-Las Palmas karşılaşmasını, ev sahibi Barcelona 3-0 kazandı.
Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumu sırasında yaşanan olaylar sebebiyle sahasındaki Las Palmas maçının ertelenmesi için İspanya Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru reddedilen Barcelona, mücadeleye boş tribünlere karşı çıktı.
Barcelona, skor tabelasında "demokrasi" ifadesinin yer aldığı maçtan, Busquets'in 49, Messi'nin 70 ve 77. dakikada attığı gollerle 3-0 galip ayrıldı.
Ligde 7'de 7 yapan Barcelona, 21 puanla zirvedeki yerini korudu.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:24
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
haydar fb tüzüğünde değişmeyen tek madde “galatasaray ı yen, şampiyonluk neyimize.! :)))” keşke bjk ve gs yi yenerek şampiyon olunsa... :)))))
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 39
Yorum
BBB Bence Galatasaray!ın15 penaltısı, 5 iptal edilen gölü vardı.hakemide yendiler,. Aksini iddia edenin futbol bilgisinden şüphe ederim.!!!
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