 4-4'lük düellonun kazananı yok! – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    4-4'lük düellonun kazananı yok!

    4-4'lük düellonun kazananı yok!

    7. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. 8 golün atıldığı çılgın karşılaşmada kazanan çıkmadı. 4-4.

    Müthiş maçta gol perdesini adına 6. dakikada Antonio Sanabria açtı. Bu gole 13. dakikada Willian Jose ve 26. dakikada Mikel Oyarzabak ile cevap verdi ve maçta 2-1 öne geçti. Konuk ekip 28. dakikada Zou Feddal ile skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    Müthiş maçta gol yağmuru ikinci yarıda da devam etti. 46. dakikada Joaquin Real Betis'i deplasmanda 3-2 öne geçirdi. 57'de Xabi Prieto maça tekrar eşitliği getirdi: 3-3. Real Betis 84. dakikada Sergio Leon'un golüyle maçta bir kez daha öne geçti ancak nefes kesen maçta henüz son söz söylenmemişti ve 86. dakikada Diego Llorente maçın skorunu 4-4'e getiren golü Betis ağlarına gönderdi.

    8 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı. Real Sociedad 4 maçlık yenilgi serisine Betis beraberliği ile son vererek puanını 10'a çıkarttı. Real Betis ise puanını 13'e yükseltti.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:44
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