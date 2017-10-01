4-4'lük düellonun kazananı yok!

Müthiş maçta gol perdesini Real Betis adına 6. dakikada Antonio Sanabria açtı. Bu gole Real Sociedad 13. dakikada Willian Jose ve 26. dakikada Mikel Oyarzabak ile cevap verdi ve maçta 2-1 öne geçti. Konuk ekip 28. dakikada Zou Feddal ile skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Müthiş maçta gol yağmuru ikinci yarıda da devam etti. 46. dakikada Joaquin Real Betis'i deplasmanda 3-2 öne geçirdi. 57'de Xabi Prieto maça tekrar eşitliği getirdi: 3-3. Real Betis 84. dakikada Sergio Leon'un golüyle maçta bir kez daha öne geçti ancak nefes kesen maçta henüz son söz söylenmemişti ve 86. dakikada Diego Llorente maçın skorunu 4-4'e getiren golü Betis ağlarına gönderdi.

8 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı. Real Sociedad 4 maçlık yenilgi serisine Betis beraberliği ile son vererek puanını 10'a çıkarttı. Real Betis ise puanını 13'e yükseltti.