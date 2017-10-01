4-4'lük düellonun kazananı yok!
La Liga 7. hafta karşılaşmasında Real Sociedad ile Real Betis karşı karşıya geldi. 8 golün atıldığı çılgın karşılaşmada kazanan çıkmadı. 4-4.
Müthiş maçta gol perdesini Real Betis adına 6. dakikada Antonio Sanabria açtı. Bu gole Real Sociedad 13. dakikada Willian Jose ve 26. dakikada Mikel Oyarzabak ile cevap verdi ve maçta 2-1 öne geçti. Konuk ekip 28. dakikada Zou Feddal ile skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Müthiş maçta gol yağmuru ikinci yarıda da devam etti. 46. dakikada Joaquin Real Betis'i deplasmanda 3-2 öne geçirdi. 57'de Xabi Prieto maça tekrar eşitliği getirdi: 3-3. Real Betis 84. dakikada Sergio Leon'un golüyle maçta bir kez daha öne geçti ancak nefes kesen maçta henüz son söz söylenmemişti ve 86. dakikada Diego Llorente maçın skorunu 4-4'e getiren golü Betis ağlarına gönderdi.
8 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı. Real Sociedad 4 maçlık yenilgi serisine Betis beraberliği ile son vererek puanını 10'a çıkarttı. Real Betis ise puanını 13'e yükseltti.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:44
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GALATASARAY'DA EKSTRA İZİN YOK
Toplam 4
Yorum
öğretici takımda en zayıf halka belhanda ! bu gamsız yerine sniper olsaydı bu kadroyla çılgın atardık ! umarım iyi fiyata talip çıkar bu kekoya !
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YILDIRIM'A KIRIK NOT
Toplam 15
Yorum
Tzn1903 NasılYenilmediğiniziTümÜlkeGördüVerilmeyenPenaltı,Gol.BoşKonuşmayıBırakınArtıkTürkiyedeFutbolYerlerdeSürünüyor
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SÖZ DİNLEMİYOR
Toplam 18
Yorum
fenerlitaylan Mehmet topal ,volkan demirel ,ismail köybaşı takımı sabote ediyor üçünü kadrodan çıkar bak neler olacak hala göremediler bunu .
4-4'lük düellonun kazananı yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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