Emre Çolak'lı Deportivo son nefeste kazandı
La Liga 7. hafta karşılaşmasında Deportivo La Coruna ile Getafe karşı karşıya geldi. Riazor'daki karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 54. dakikasında Getafe, Amath Diedhiou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Deportivo'nun cevabı 66'da Lucas Perez ile geldi. Deportivo La Coruna, karşılaşmanın 87. dakikasında Andone'nin golüyle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Deportivo sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Emre Çolak, 67. dakikada yerini Florin Andone'ye bıraktı.
Deportivo La Coruna bu sonuçla puanını 7'ye çıkartırken, Getafe 8 puanda kaldı.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:20
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Talısca haftanın 11'inde!
Toplam 2
Yorum
Talisca 20 mälyon euro verilmes onun yerine 8 veya 10 a .ok iyi bir genc kesfedilmeli
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 82
Yorum
hasan48 yönetim suçlu, iyi futbolcu getiremedi kocaman suçlu, elindekileri bile değerlendiremiyr taraftar suçlu, hala bu ikisine tahammül ettiğinden
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BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !..
Toplam 18
Yorum
İzan olmalı İnsanda önce izan olmalı. Aykut çatır çatır top oynadığını sandığı maçta hakem Bjk'yi çatır çatır doğradı. Şimdi utanmadan hakemden yakınıyo
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