 Emre Çolak'lı Deportivo son nefeste kazandı – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Emre Çolak'lı Deportivo son nefeste kazandı

    Emre Çolak'lı Deportivo son nefeste kazandı

    7. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Riazor'daki karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

    İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 54. dakikasında , Amath Diedhiou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Deportivo'nun cevabı 66'da Lucas Perez ile geldi. , karşılaşmanın 87. dakikasında Andone'nin golüyle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Deportivo sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

    Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Emre Çolak, 67. dakikada yerini Florin Andone'ye bıraktı.

    Deportivo La Coruna bu sonuçla puanını 7'ye çıkartırken, Getafe 8 puanda kaldı.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:20
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