Emre Çolak'lı Deportivo son nefeste kazandı

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 54. dakikasında Getafe, Amath Diedhiou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Deportivo'nun cevabı 66'da Lucas Perez ile geldi. Deportivo La Coruna, karşılaşmanın 87. dakikasında Andone'nin golüyle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Deportivo sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Emre Çolak, 67. dakikada yerini Florin Andone'ye bıraktı.

Deportivo La Coruna bu sonuçla puanını 7'ye çıkartırken, Getafe 8 puanda kaldı.