La Liga'nın 6. haftasında sahasında oynadığı maçta Leganes'e 2-0 yenilen Las Palmas'ın teknik direktörü Marquez, geçen temmuz ayından bu yana çalıştırdığı takımını bıraktığını açıkladı.

Las Palmas yönetimi, Marquez'in yerine yeni bir teknik direktör bulunana kadar yardımcı antrenörlerden Juan Carlos Valeron ve Paquito Ortiz'in takımı çalıştıracağını duyurdu.

La Liga'da 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Las Palmas, 6 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligde geride kalan 6 haftada Las Palmas'ın yanı sıra Alaves ve Villarreal takımlarında teknik direktör değişikliği yaşanmıştı. Alaves'te 4. hafta sonunda Luis Zubeldia, Villarreal'de de 6. hafta maçının ardından Fran Escriba teknik direktörlük görevinden alınmıştı.