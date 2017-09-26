Las Palmas'ta Marquez dönemi sona erdi
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Las Palmas'ın teknik direktörü Manuel Marquez görevinden istifa etti.
La Liga'nın 6. haftasında sahasında oynadığı maçta Leganes'e 2-0 yenilen Las Palmas'ın teknik direktörü Marquez, geçen temmuz ayından bu yana çalıştırdığı takımını bıraktığını açıkladı.
Las Palmas yönetimi, Marquez'in yerine yeni bir teknik direktör bulunana kadar yardımcı antrenörlerden Juan Carlos Valeron ve Paquito Ortiz'in takımı çalıştıracağını duyurdu.
La Liga'da 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Las Palmas, 6 puanla 15. sırada yer alıyor.
Ligde geride kalan 6 haftada Las Palmas'ın yanı sıra Alaves ve Villarreal takımlarında teknik direktör değişikliği yaşanmıştı. Alaves'te 4. hafta sonunda Luis Zubeldia, Villarreal'de de 6. hafta maçının ardından Fran Escriba teknik direktörlük görevinden alınmıştı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 13:13
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GURUR DUYDUM
Toplam 3
Yorum
rvp rvp sana hıc bır sey dıyemem senı sakat alan yonetım tabıkı buyuk baskan azız yıldırım evet buyuk baskan dıyorum fenerı transfer yapamayacak
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EVİNİ BORDO-MAVİYE BOYADI!
Toplam 1
Yorum
Q 7 TABİ SIKINTILI OLURSUN. SEZON BAŞUNDAN BERİ BAS BAS BAĞIRIYORUZ SANA BAŞKANIM ERSUNU GÖNDER SEZONU BİZE ZEHİR ETME DİYE DİNLEMİYORSUN
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HAYDİ KARTALIM VUR PENÇENİ
Toplam 16
Yorum
GFB Biz pisirdik siz yiyin KARDESIMIZ LEIGZIG.
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