 Las Palmas'ta Marquez dönemi sona erdi – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    'ta Marquez dönemi sona erdi

    <a href="/index/las-palmas-380306674442?id=11715d01-5468-47b4-89c5-45ec81ebd55a" class="" rel="tag">Las Palmas</a>'ta Marquez dönemi sona erdi

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından 'ın teknik direktörü görevinden istifa etti.

    La Liga'nın 6. haftasında sahasında oynadığı maçta Leganes'e 2-0 yenilen 'ın teknik direktörü Marquez, geçen temmuz ayından bu yana çalıştırdığı takımını bıraktığını açıkladı.

    yönetimi, Marquez'in yerine yeni bir teknik direktör bulunana kadar yardımcı antrenörlerden Juan Carlos Valeron ve Paquito Ortiz'in takımı çalıştıracağını duyurdu.

    La Liga'da 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Las Palmas, 6 puanla 15. sırada yer alıyor.

    Ligde geride kalan 6 haftada Las Palmas'ın yanı sıra Alaves ve Villarreal takımlarında teknik direktör değişikliği yaşanmıştı. Alaves'te 4. hafta sonunda Luis Zubeldia, Villarreal'de de 6. hafta maçının ardından Fran Escriba teknik direktörlük görevinden alınmıştı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:13
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