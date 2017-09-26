DIEGO COSTA ATLEICO MADRID'DE
Diego Costa, eski kulübü Atletico Madrid'e geri döndü. İspanyol temsilcisi resmi internet sitesi aracılığıyla transferi duyurdu.
Atletico Madrid, Diego Costa'yı renklerine kattığını açıkladı. Chelsea'de gözden çıkarılan İspanyol golcünün sağlık testlerinden geçerek resmi imzayı attığı kaydedildi.
Yıldız futbolcunun 18 numaralı formayı giyeceği ifade edildi. Çarşamba günü takıma katılacağı açıklanan 28 yaşındaki santrfor, transfer kayıt zamanı sona erdiği için ocak ayına kadar forma giyemeyecek.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:17
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BEŞİKTAŞ - LEIPZIG (CANLI ANLATIM)
Toplam 3
Yorum
GFB Hadi Beşiktaş ez şu kendini beğenmiş gavurları
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Göztepe şahlandı
Toplam 1
Yorum
alitan35 İzmir sevgi ve sevda şehridir gelen kendini hemen İzmirli gibi hisseder.Kaptan Sabri Jahovic Castro Oskar Beto ve asılpatlama Gouffran dan..
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NETO'DAN DERBİ YORUMU
Toplam 6
Yorum
fb44_ sen önce quaresma'nın valbuenaya yaptığı harekette niye kırmızı görmediği ile pepenin görmediği kırmızıyı söyle sonra yorum yap bebee
DIEGO COSTA ATLEICO MADRID'DE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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