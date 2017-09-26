 DIEGO COSTA ATLEICO MADRID'DE – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    DIEGO COSTA ATLEICO MADRID'DE

    DIEGO COSTA ATLEICO MADRID'DE

    , eski kulübü 'e geri döndü. İspanyol temsilcisi resmi internet sitesi aracılığıyla transferi duyurdu.

    , 'yı renklerine kattığını açıkladı. Chelsea'de gözden çıkarılan İspanyol golcünün sağlık testlerinden geçerek resmi imzayı attığı kaydedildi.

    Yıldız futbolcunun 18 numaralı formayı giyeceği ifade edildi. Çarşamba günü takıma katılacağı açıklanan 28 yaşındaki santrfor, transfer kayıt zamanı sona erdiği için ocak ayına kadar forma giyemeyecek.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:17
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