 Enes Ünal'ın yeni teknik direktörü belli oldu – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Enes Ünal'ın yeni teknik direktörü belli oldu

    Enes Ünal'ın yeni teknik direktörü belli oldu

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden , Fran Escriba'nın yerine teknik direktörlüğe 'yı getirdi.

    Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği , La Liga'da son olarak deplasmanda Getafe'ye karşı yaşanan 4-0'lık yenilginin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Geçen sezondan bu yana takımı çalıştıran Escriba ile yollarını ayıran Villarreal, kulübün altyapı takımı olan ve 3. ligde mücadele eden Villarreal B'nin teknik direktörü ile anlaştı.

    Villarreal Kulübü, aynı zamanda takımın eski futbolcusu olan ve 6 yıldır altyapıda görev yapan Javi Calleja ile bu sezonun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

    La Liga'da bu sezon teknik direktör değişikliğine giden ikinci kulüp Villarreal oldu. Daha önce Deportivo Alaves Kulübü, 17 Eylül'de Luis Zubeldia'nın görevine son vermiş, 22 Eylül'de 61 yaşındaki İtalyan teknik direktör Gianni Di Biasi ile anlaştığını açıklamıştı.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:32
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