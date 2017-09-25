Enes Ünal'ın yeni teknik direktörü belli oldu
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Villarreal, Fran Escriba'nın yerine teknik direktörlüğe Javi Calleja'yı getirdi.
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Villarreal, La Liga'da son olarak deplasmanda Getafe'ye karşı yaşanan 4-0'lık yenilginin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Geçen sezondan bu yana takımı çalıştıran Escriba ile yollarını ayıran Villarreal, kulübün altyapı takımı olan ve 3. ligde mücadele eden Villarreal B'nin teknik direktörü Javi Calleja ile anlaştı.
Villarreal Kulübü, aynı zamanda takımın eski futbolcusu olan ve 6 yıldır altyapıda görev yapan Javi Calleja ile bu sezonun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
La Liga'da bu sezon teknik direktör değişikliğine giden ikinci kulüp Villarreal oldu. Daha önce Deportivo Alaves Kulübü, 17 Eylül'de Luis Zubeldia'nın görevine son vermiş, 22 Eylül'de 61 yaşındaki İtalyan teknik direktör Gianni Di Biasi ile anlaştığını açıklamıştı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:32
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MUHARREM USTA SIKINTILI
Toplam 10
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR BEN BİR SUDA İKİ KERE ÇAMAŞIR YIKANMAZ DİYE DEFALARCA YAZDIM.BAŞKAN ÜÇÜNCÜ DEFA ÇAMAŞIR YIKIYOR.NE DEMELİ?
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ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'HAKEME KÜFÜR' AÇIKLAMASI
Toplam 10
Yorum
iyi de görüntüde çok net küfür ediyorsun şenol hoca!
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ALİ PALABIYIK'IN DERBİ NOTU BELLİ OLDU
Toplam 11
Yorum
USTA PEPE 20 dk kırmızı onu gören yok
Enes Ünal'ın yeni teknik direktörü belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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