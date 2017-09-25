 Enes Ünal'ın teknik direktörü görevden alındı – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Enes Ünal'ın teknik direktörü görevden alındı

    Enes Ünal'ın teknik direktörü görevden alındı

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, teknik direktör Fran Escriba'nın görevine son verildiğini duyurdu.

    Milli futbolcu Enes Ünal'ın sezon başında transfer olduğu Villarreal Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Escriba'nın yanı sıra teknik ekiple de yolların ayrıldığı bildirildi. Escriba, 2016'nın ağustos ayından beri Villarreal'i çalıştırıyordu.

    Yeni teknik direktörün gün içerisinde açıklanacağı da belirtildi.

    Son olarak deplasmanda Getafe'ye 4-0 yenilen Villarreal, La Liga'da geride kalan 6 haftada, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla 14. sırada bulunuyor.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:41
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