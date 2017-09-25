Enes Ünal'ın teknik direktörü görevden alındı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, teknik direktör Fran Escriba'nın görevine son verildiğini duyurdu.
Milli futbolcu Enes Ünal'ın sezon başında transfer olduğu Villarreal Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Escriba'nın yanı sıra teknik ekiple de yolların ayrıldığı bildirildi. Escriba, 2016'nın ağustos ayından beri Villarreal'i çalıştırıyordu.
Yeni teknik direktörün gün içerisinde açıklanacağı da belirtildi.
Son olarak deplasmanda Getafe'ye 4-0 yenilen Villarreal, La Liga'da geride kalan 6 haftada, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla 14. sırada bulunuyor.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:41
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MUHARREM USTA SIKINTILI
Toplam 1
Yorum
Lazepe Durmak Yok yola devam, 10. haftadan sonra her şeyin farklı olacağını düşünüyorum.
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BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ LEIPZIG
Toplam 1
Yorum
bjk advers TİMO WERNER : Beşiktaş ASLA BİR BAYERN BİR DORTMUND DEĞİL ! Yedirin bu lafı maç sonunda Beşiktaşla ilgili konuşacak morali olmasın !
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4 GAZETECİ YARALANDI!
Toplam 1
Yorum
Şeref Çok yazık belhanda köşe vuruşu kullanırken de yabancı maddeler atılıyordu.Artık bunlara önlem alınmalı.
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