CELTA FARKLI KAZANDI
La Liga'nın 6. haftasında Celta Vigo, deplasmanda Eibar'ı 4-0 mağlup etti. Celta Vigo'da top koşturan Emre Mor, maçı yedek kulübesinden takip etti.
Celta Vigo'ya farklı galibiyeti getiren goller ise 17. dakikada Cabral, 23. dakikada Sergi Gomez, 39. dakikada Pablo Hernandez ve 72. dakikada Daniel Wass'tan geldi.
Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alan Celta Vigo 7 puana yükseldi. Eibar ise 6 puanda kaldı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:36
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"AYIP OLUR!"
Toplam 1
Yorum
Kartal Olgun insanmış helal olsun.
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Yazıcı golü unuttu
Toplam 4
Yorum
egitimci yıldız olmak zaman ister 5 -10 maçta olunmaz .bu sekilde ekstra pas ve gol atacagim dersen hep beklenen yildiz adayi olarak emekli olursun
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OZAN TUFAN'IN MEHMET EKİCİ SEVİNCİ!
Toplam 2
Yorum
sequ Katılıyorum. birini çıkaracaksa guiliano'yu çıkarsa daha iyiydi.
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