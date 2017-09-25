CELTA FARKLI KAZANDI

Celta Vigo'ya farklı galibiyeti getiren goller ise 17. dakikada Cabral, 23. dakikada Sergi Gomez, 39. dakikada Pablo Hernandez ve 72. dakikada Daniel Wass'tan geldi.

Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alan Celta Vigo 7 puana yükseldi. Eibar ise 6 puanda kaldı.