 CELTA FARKLI KAZANDI – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    CELTA FARKLI KAZANDI

    CELTA FARKLI KAZANDI

    'nın 6. haftasında , deplasmanda Eibar'ı 4-0 mağlup etti. Celta Vigo'da top koşturan , maçı yedek kulübesinden takip etti.

    'ya farklı galibiyeti getiren goller ise 17. dakikada Cabral, 23. dakikada Sergi Gomez, 39. dakikada Pablo Hernandez ve 72. dakikada Daniel Wass'tan geldi.

    Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alan Celta Vigo 7 puana yükseldi. Eibar ise 6 puanda kaldı.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:36
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