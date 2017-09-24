 Enesli Villarreal, fark yedi – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Enesli , fark yedi

    Enesli Villarreal, fark yedi

    La Liga'nın 6. haftasında , 'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta deplasmanda Getafe'ye 4-0 mağlup oldu.

    İspanya Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Getafe, 'i 4-0 mağlup etti. Colisteum Alfonso Perez'de oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi.
    İkinci yarıda vites artıran ev sahibi Getafe 54, 64, 67 ve 90'da bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Milli oyuncu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Bu maçın ardından Getafe puanını 8'e yükseltirken, Villarreal 7 puanda kaldı.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:18
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