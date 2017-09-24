Enesli Villarreal, fark yedi
La Liga'nın 6. haftasında Villarreal, Enes Ünal'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta deplasmanda Getafe'ye 4-0 mağlup oldu.
İspanya Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Getafe, Villarreal'i 4-0 mağlup etti. Colisteum Alfonso Perez'de oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi.
İkinci yarıda vites artıran ev sahibi Getafe 54, 64, 67 ve 90'da bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Milli oyuncu Enes Ünal karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Bu maçın ardından Getafe puanını 8'e yükseltirken, Villarreal 7 puanda kaldı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:18
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İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü
Toplam 64
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİ İki sezonki AVANTA penaltı ve gollerinize sayın
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 34
Yorum
İnadına küçük FENERLİ.!! Salı günü Tv karşısına geç, hakem ve takım izle, sonra ben niye avrupada yokum diye kendine sor. Tamammı, fazla söze hacet varmı !!!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 33
Yorum
GSLİİİİİ İki sezondur hakemlerden şikayetiniz yoktu sesiniz çıkmıyordu
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