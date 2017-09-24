Enesli Villarreal, fark yedi

İspanya Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Getafe, Villarreal'i 4-0 mağlup etti. Colisteum Alfonso Perez'de oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi.

İkinci yarıda vites artıran ev sahibi Getafe 54, 64, 67 ve 90'da bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Milli oyuncu Enes Ünal karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Bu maçın ardından Getafe puanını 8'e yükseltirken, Villarreal 7 puanda kaldı.