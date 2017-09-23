ATLETİCO, CAROLE'U ÜZDÜ!
La Liga'nın 6. haftasında Atetico Madrid yeni stadı Metropolitano'da Sevilla'yı 2-0 yendi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.
İkinci yarıda Atletico'ya 3 puanı getiren golleri Yannick Carrasco ve Antoine Griezmann kaydetti.
Bu sonuçla Atletico 14 puabnla 2. sıraya yükselirken Sevilla ise 13 puanla 3. sıraya geriledi.
Karşılaşmayı Atletico Madrid'in yeni transferi Diego Costa da stattan takip etti.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:07
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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