 ATLETİCO, CAROLE'U ÜZDÜ! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    ATLETİCO, CAROLE'U ÜZDÜ!

    ATLETİCO, CAROLE'U ÜZDÜ!

    La Liga'nın 6. haftasında Atetico Madrid yeni stadı Metropolitano'da 'yı 2-0 yendi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.

    İkinci yarıda Atletico'ya 3 puanı getiren golleri Yannick Carrasco ve Antoine Griezmann kaydetti.

    Bu sonuçla Atletico 14 puabnla 2. sıraya yükselirken ise 13 puanla 3. sıraya geriledi.

    Karşılaşmayı Atletico Madrid'in yeni transferi Diego Costa da stattan takip etti.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:07
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