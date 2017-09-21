Celta’ya şok ceza
Emre Mor'un takımı Celta Vigo'ya ilginç bir ceza geldi. La Liga yönetimi, ilk 2 iç saha maçında %70 doluluk oranın altında kalan Celta Vigo'ya para cezası verdi. Statlardaki seyircisi sayısını arttırmak amacıyla uygulanan yaptırımda en az %70 doluluk oranı istenirken, bu oranın altında 2 maç üst üste kalınması halinde La Liga yönetimi tarafından para cezası kesiliyor.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:29
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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