Celta’ya şok ceza

Emre Mor'un takımı Celta Vigo'ya ilginç bir ceza geldi. La Liga yönetimi, ilk 2 iç saha maçında %70 doluluk oranın altında kalan Celta Vigo'ya para cezası verdi. Statlardaki seyircisi sayısını arttırmak amacıyla uygulanan yaptırımda en az %70 doluluk oranı istenirken, bu oranın altında 2 maç üst üste kalınması halinde La Liga yönetimi tarafından para cezası kesiliyor.