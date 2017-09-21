 Celta’ya şok ceza – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Celta’ya şok ceza

    Celta’ya şok ceza

    Emre Mor'un takımı Celta Vigo'ya ilginç bir ceza geldi. La Liga yönetimi, ilk 2 iç saha maçında %70 doluluk oranın altında kalan Celta Vigo'ya para cezası verdi. Statlardaki seyircisi sayısını arttırmak amacıyla uygulanan yaptırımda en az %70 doluluk oranı istenirken, bu oranın altında 2 maç üst üste kalınması halinde La Liga yönetimi tarafından para cezası kesiliyor.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:29
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