A. Madrid'den açıklama
İspanyol ekibi Atletico Madrid, Diego Costa'nın transferi için Chelsea ile anlaşmaya varıldığını resmi internet sitesinden açıkladı. İngiliz ekibi de teknik direktörleri Antonio Conte'nin takımda düşünmediği Costa'nın eski takımına transferi konusunda anlaşmaya varıldığını sitesinden duyurdu.
Diego Costa, Atletico Madrid'e geri döndü! Golcü oyuncunun transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını önce Atletico, ardından Chelsea açıkladı.
İspanyol golcü, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atarak eski takımına geri dönecek.
Öte yandan, İspanyol basını, Atletico Madrid'in Diego Costa için Chelsea'ye 60 milyon € ödeyeceğini yazdı.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:56
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Ali Palabıyık'ın 3. derbisi
Toplam 5
Yorum
ali palabıyık fenerin kadrolu elemanı
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Derbiyi Ali Palabıyık yönetecek
Toplam 31
Yorum
Nuri Başak. Fenerbahçe kazandığı maçlarına dikkat edin, çoğu hakem yardımı ile kazanmıştır.
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Derbiyi Ali Palabıyık yönetecek
Toplam 31
Yorum
Yalabuyuk Adil bir hakemle sansiniz sifir olurdu ama tr de nerde adil hakem!!
A. Madrid'den açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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