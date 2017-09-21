 A. Madrid'den açıklama – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    A. Madrid'den açıklama

    A. Madrid'den açıklama

    İspanyol ekibi Atletico Madrid, Diego Costa'nın transferi için Chelsea ile anlaşmaya varıldığını resmi internet sitesinden açıkladı. İngiliz ekibi de teknik direktörleri Antonio Conte'nin takımda düşünmediği Costa'nın eski takımına transferi konusunda anlaşmaya varıldığını sitesinden duyurdu.

    Diego Costa, Atletico Madrid'e geri döndü! Golcü oyuncunun transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını önce Atletico, ardından Chelsea açıkladı.

    İspanyol golcü, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atarak eski takımına geri dönecek.

    Öte yandan, İspanyol basını, Atletico Madrid'in Diego Costa için Chelsea'ye 60 milyon € ödeyeceğini yazdı.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:56
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