1 milyara Benzema!
İspanyol devi Real Madrid, Fransız futbolcusu Karim Benzema ile sözleşme yeniledi. Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Isco, Marcelo ve Dani Carvajal'ın ardından 29 yaşındaki golcü oyuncu Benzema'nın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi. Fransız golcünün serbest kalma bedeli 1 milyar euro olarak belirlenirken, yıllık ücreti ise 7.5 milyon euro olacak.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:28
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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