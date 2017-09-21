1 milyara Benzema!

İspanyol devi Real Madrid, Fransız futbolcusu Karim Benzema ile sözleşme yeniledi. Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Isco, Marcelo ve Dani Carvajal'ın ardından 29 yaşındaki golcü oyuncu Benzema'nın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi. Fransız golcünün serbest kalma bedeli 1 milyar euro olarak belirlenirken, yıllık ücreti ise 7.5 milyon euro olacak.