 Emre'li Celta Vigo deplasmanda kaybetti – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Emre'li deplasmanda kaybetti

    Emre'li Celta Vigo deplasmanda kaybetti

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasının son maçında , deplasmanda 'a 2-1 yenildi.

    Ev sahibi , Gerard Moreno (Dk. 10) ve Pablo Piatti'nin (Dk. 24) golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarı Andreu Fontas'nın golüyle (Dk. 69) farkı bire indiren , beraberlik için rakip kalede tehlikeli olsa da son vuruşlarda başarılı olamadı. La Liga'da ilk galibiyetini alan Espanyol 4 puanla 16. sıraya çıkarken, Celta Vigo 3 puanla 17. sıraya düştü.

    Bu arada Celta Vigo'da ikinci kez maç kadrosuna alınan ve yine yedek başlayan milli futbolcu Emre Mor, 72. dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna girdi. Emre, ikili mücadelelerde rakiplerine attığı çalımlarla dikkati çekse de sonuca etki edemedi.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:04
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