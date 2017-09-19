Celta Vigo deplasmanda kaybetti
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasının son maçında Celta Vigo, deplasmanda Espanyol'a 2-1 yenildi.
Ev sahibi Espanyol, Gerard Moreno (Dk. 10) ve Pablo Piatti'nin (Dk. 24) golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarı Andreu Fontas'nın golüyle (Dk. 69) farkı bire indiren Celta Vigo, beraberlik için rakip kalede tehlikeli olsa da son vuruşlarda başarılı olamadı. La Liga'da ilk galibiyetini alan Espanyol 4 puanla 16. sıraya çıkarken, Celta Vigo 3 puanla 17. sıraya düştü.
Bu arada Celta Vigo'da ikinci kez maç kadrosuna alınan ve yine yedek başlayan milli futbolcu Emre Mor, 72. dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna girdi. Emre, ikili mücadelelerde rakiplerine attığı çalımlarla dikkati çekse de sonuca etki edemedi.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:25
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Giuliano ısınıyor
Toplam 9
Yorum
seko a a çok şaşırdım tamamda neden son 11 yıl neden 12 15 18 20 25 değilde 11 çözemedim 11 yıl önce bişeymi oldu
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Spor aleminin bir parçası
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçe bir spor kulübüdür , diğerleri anlamaz.
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Giuliano ısınıyor
Toplam 9
Yorum
GencFB 11 Sene ne arkadaş, böyle kıyaslamı mı yapılır ? Son 5 ve 10 seneyi söyleyin, fener düşmanlığı yapmayın...
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