Enes Ünal’lı Villarreal farklı
La Liga'da Villarreal deplasmanda son sıradaki Alaves'i 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Betis'e karşı ilk golünü atan milli oyuncumuz Enes Ünal, 79. dakikada Bakambu'nun yerine oyuna girerken bu kez sessiz kaldı. Villarreal'e galibiyet getiren sayıları 33 ve 62'de eski Bursasporlu Bakambu, 52'de ise Carlos Bacca attı
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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