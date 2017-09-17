Real Madrid rekora ortak oldu

La Liga'daki son iki maçında beraberlikler aldıktan sonra zorlu Real Sociedad deplasmanına giden Real Madrid, eksik kadrosuna rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Konuk ekip 19. dakikada Borja Mayoral'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Real Sociedad 29. dakikada Kevin Rodrigues ile skora eşitliği getirdi. Rodrigues'in 36. dakikada bu kez kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı 2-1 öne bitirdi.

İkinci yarı ev sahibi takımın beraberlik için yaptığı atakları durduran Real Madrid, 61. dakikada Gareth Bale ile farkı ikiye çıkardı. İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince Real Madrid karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu skorla puanını 8'e çıkaran Real Madrid 4. sıraya yükseldi. La Liga'ya iyi bir başlangıç yapan ancak Real Madrid karşısında namağlup unvanını yitiren Real Sociedad ise 9 puanla 3'üncülüğe geriledi. 4. hafta sonunda Barcelona (12) liderliğini korurken, Sevilla (10) 2'nciliğe yükseldi.

Real Madrid'de kart cezalısı Cristiano Ronaldo ve Marcelo ile sakat olan Toni Kross ve Karim Benzema kadroda yer almadı. Ayrıca Real Madrid'in genç defans oyuncularından Theo Hernandez de Real Sociedad maçının son dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

- Real, Santos'u yakaladı

Real Madrid, 1963 yılında efsane futbolcu Pele'nin de formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımına ait 73 kezle üst üste en fazla maç gol atma rekorunu egale etti.

30 Nisan 2016 tarihinde yine Real Sociedad'a karşı deplasmanda başladığı art arda gol atma serisini 73 maça çıkaran Real Madrid, 20 Eylül'de sahasında Real Betis'e karşı oynadığı maçta da gol atmayı başarırsa rekorun yeni sahibi olacak.

Real Madrid son 17 ayda İspanyol ligi, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası olmak üzere katıldığı 6 turnuvadaki tüm maçlarda gol attı. Real Madrid egale ettiği rekorla peş peşe 73 maçta toplam 200 gol kaydederken, bu serinin en golcü ismi 49 golle Cristiano Ronaldo oldu.