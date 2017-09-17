 İspanya'da Carole fırtınası! – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    İspanya'da fırtınası!

    İspanya'da Carole fırtınası!

    İspanya La Liga'da deplasmanda Girona'yı deplasmanda 1-0 yenerken maçın adamı eski Galatasaraylı futbolcu seçildi.

    İspanya La Liga'da deplasmanda Girona'yı deplasmanda 1-0 yenerken maçın adamı eski Galatasaraylı futbolcu seçildi.

    Maçtaki tek golü Luis Muriel atarken Girona'da Alex Granell 90. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 90 dakika sahada kalan ve gözlük takan Carole için Edgar Davids benzetmesi yapıldı.

    Eski Galatasaraylı oyuncunu satınalma opsiyonu 3.5 milyon euro değerinde.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:09
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