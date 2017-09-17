İspanya'da Carole fırtınası!
İspanya La Liga'da Sevilla deplasmanda Girona'yı deplasmanda 1-0 yenerken maçın adamı eski Galatasaraylı futbolcu Carole seçildi.
İspanya La Liga'da Sevilla deplasmanda Girona'yı deplasmanda 1-0 yenerken maçın adamı eski Galatasaraylı futbolcu Carole seçildi.
Maçtaki tek golü Luis Muriel atarken Girona'da Alex Granell 90. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 90 dakika sahada kalan ve gözlük takan Carole için Edgar Davids benzetmesi yapıldı.
Eski Galatasaraylı oyuncunu satınalma opsiyonu 3.5 milyon euro değerinde.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:09
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