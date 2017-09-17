Enes'li Villarreal farklı kazandı

İspanya La Liga'nın 4'üncü haftasında Mendizorrotza Stadyumu'nda Deportivo Alaves'in konuğu olan Villarreal, rakibini 3-0 yenmeyi başardı



Milli futbolcu Enes Ünal 79'uncu dakikada Cedric Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu. Villarreal galibiyeti getiren golleri 33 ve 62'inci dakikalarda Cedric Bakambu ve 52'inci dakikada Carlos Bacca attı. Sarı-Mavili ekip bu sonuçla 6 puanla 11'inci sıraya yükseldi.