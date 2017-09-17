Enes'li Villarreal farklı kazandı
La Liga 4. hafta karşılaşmasında Villarreal deplasmanda Deportivo'yu 3-0 yendi.
İspanya La Liga'nın 4'üncü haftasında Mendizorrotza Stadyumu'nda Deportivo Alaves'in konuğu olan Villarreal, rakibini 3-0 yenmeyi başardı
Milli futbolcu Enes Ünal 79'uncu dakikada Cedric Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu. Villarreal galibiyeti getiren golleri 33 ve 62'inci dakikalarda Cedric Bakambu ve 52'inci dakikada Carlos Bacca attı. Sarı-Mavili ekip bu sonuçla 6 puanla 11'inci sıraya yükseldi.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:30
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Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler
Toplam 25
Yorum
eraycan şimdide gsliler mi bjkye gönderime başladı geçen sene fb bu sene gs ligde hangi takım güçsüz daha lig yeni başladı kim çıkışa geçse bjk olmu
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''Artık kadınlar da futbol konuşuyor''
Toplam 3
Yorum
Bi futbol kalmıştı El atmadığınız
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Garry taraftarı çıldırttı
Toplam 2
Yorum
cimbomlu adam ilk 10 dakikada tam 3 net pozisyona girdi. mükemmel bir futbolcu ve çok memnunuz. rodrigez beklentilerimizin çok üzerinde oynuyor
Enes'li Villarreal farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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