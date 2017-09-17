 Enes'li Villarreal farklı kazandı – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Enes'li farklı kazandı

    Enes'li Villarreal farklı kazandı

    La Liga 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Deportivo'yu 3-0 yendi.

    İspanya La Liga'nın 4'üncü haftasında Mendizorrotza Stadyumu'nda Deportivo Alaves'in konuğu olan , rakibini 3-0 yenmeyi başardı

    Milli futbolcu 79'uncu dakikada Cedric Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu. Villarreal galibiyeti getiren golleri 33 ve 62'inci dakikalarda Cedric Bakambu ve 52'inci dakikada Carlos Bacca attı. Sarı-Mavili ekip bu sonuçla 6 puanla 11'inci sıraya yükseldi.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:30
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