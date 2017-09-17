Barcelona'ya sakatlık şoku
Barcelona Kulübü, sol bacak kaslarında yırtık tespit edilen Dembele'nin 3-4 ay forma giyemeyeceğini duyurdu.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında deplasmandaki Getafe maçında sakatlanan Barcelonalı futbolcu Ousmane Dembele, en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sol bacak arka adalesinde yırtık tespit edilen Dembele'nin gelecek hafta Finlandiya'da ameliyat edileceği bildirildi. Dembele'nin sahalardan uzak kalma süresi ise 3-4 ay olarak belirtildi.
Kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Borussia Dortmund'dan alınan 20 yaşındaki Fransız forvet Dembele, yeni takımında sadece Juventus ve Getafe maçlarında ilk 11'de sahaya çıkabildi.
Öte yandan, bir süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Turan, Barcelona'nın bugünkü idmanında yer aldı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:50
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Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler
Toplam 25
Yorum
eraycan şimdide gsliler mi bjkye gönderime başladı geçen sene fb bu sene gs ligde hangi takım güçsüz daha lig yeni başladı kim çıkışa geçse bjk olmu
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''Artık kadınlar da futbol konuşuyor''
Toplam 3
Yorum
Bi futbol kalmıştı El atmadığınız
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Garry taraftarı çıldırttı
Toplam 2
Yorum
cimbomlu adam ilk 10 dakikada tam 3 net pozisyona girdi. mükemmel bir futbolcu ve çok memnunuz. rodrigez beklentilerimizin çok üzerinde oynuyor
Barcelona'ya sakatlık şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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