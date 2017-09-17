 Barcelona'ya sakatlık şoku – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    'ya sakatlık şoku

    Barcelona'ya sakatlık şoku

    Kulübü, sol bacak kaslarında yırtık tespit edilen 'nin 3-4 ay forma giyemeyeceğini duyurdu.

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında deplasmandaki Getafe maçında sakatlanan Barcelonalı futbolcu Ousmane , en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.

    Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sol bacak arka adalesinde yırtık tespit edilen Dembele'nin gelecek hafta Finlandiya'da ameliyat edileceği bildirildi. Dembele'nin sahalardan uzak kalma süresi ise 3-4 ay olarak belirtildi.

    Kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Borussia Dortmund'dan alınan 20 yaşındaki Fransız forvet Dembele, yeni takımında sadece Juventus ve Getafe maçlarında ilk 11'de sahaya çıkabildi.

    Öte yandan, bir süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Turan, Barcelona'nın bugünkü idmanında yer aldı.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:50
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