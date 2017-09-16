Emre Çolaksız Deportivo yine kaybetti

La Liga'da 4. haftanın diğer maçında Deportivo deplasmanda Real Betis'e 2-1 yenildi.

Teknik direktör Pepe Mel, Deportivo'da maç kadrosunda yer alan Emre Çolak'a bu maçta şans vermedi.

Karşılaşmada Real Betis'in gollerini 14 ve 76. dakikalarda Joaquin, Deportivo'nun tek golünü ise 23. dakikada Fede Cartabia attı. Real Betis puanını 6'ya yükseltirken, henüz ligde galibiyetle tanışamayan Deportivo ise 1 puanda kaldı.