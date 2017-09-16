Emre Çolaksız Deportivo yine kaybetti
Emre Çolak'ın süre almadığı maçta Deportivo, Real Betis'e yenildi.
La Liga'da 4. haftanın diğer maçında Deportivo deplasmanda Real Betis'e 2-1 yenildi.
Teknik direktör Pepe Mel, Deportivo'da maç kadrosunda yer alan Emre Çolak'a bu maçta şans vermedi.
Karşılaşmada Real Betis'in gollerini 14 ve 76. dakikalarda Joaquin, Deportivo'nun tek golünü ise 23. dakikada Fede Cartabia attı. Real Betis puanını 6'ya yükseltirken, henüz ligde galibiyetle tanışamayan Deportivo ise 1 puanda kaldı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:38
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
FUTBOL USA SNEIJDER GITMEDEN FORMASINI BELHANDA'YAVERDI DURSUN , SNEIJDER BELHANDA'NIN TAKIMINDA GOL ATIYO ATTIRIYO,MALIYETI SIFIR. BELHANDA SAHADA YOK
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Mehmet sabırsız
Toplam 2
Yorum
Hahahaha Hazırlık maçında attığın goller gerçek Juventus değil ikinci lig Bükreş Juventus ona göre bole demeçte önce bisiler yap sahada hep boş laf
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
gs sırf beşiktaşlılar takip ediyor bizim sayfaları bakıyorum gsliden çok beşiktaşlı var burda cok seviyorlar takımımızı
Emre Çolaksız Deportivo yine kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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