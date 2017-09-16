 Atletico Madrid galibiyetle açtı – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    galibiyetle açtı

    Atletico Madrid galibiyetle açtı

    La Liga'nın 4. haftasında , yeni stadı Wanda Metropolitano'nun açılışında konuk ettiği 'yı 'ın golüyle yendi.

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında yeni stadı Wanda Metropolitano'nun açılışında 'yı konuk eden sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Fransız futbolcu Antoine 61. dakikada Atletico Madrid'e 3 puanı getiren golü kaydederken, başkent ekibinin yeni stadı Wanda Metropolitano'da ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti. La Liga'nın namağlup takımları arasında olan Atletico Madrid puanını 8'e yükseltirken, Malaga'nın henüz puanı bulunmuyor.

    Atletico Madrid'in yeni evi Wanda Metropolitano'nun açılışı dolayısıyla stadyum dışında gün boyunca etkinlikler düzenlenirken, maçın başlamasından yarım saat önce stadyum içinde resmi tören yapıldı. Açılışa İspanya Kralı 6. Felipe, Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Eğitim, Kültür ve Spor Bakanı Inigo Mendez de Vigo, Madrid Özerk Yönetimi Başkanı Cristina Fuentes gibi isimler de katıldı.

    Tören sırasında top, Atletico Madrid bayrağı ve İspanyol bayrağı taşıyan üç paraşütçü stada indi. Yaklaşık 50 yıl sonra Vicente Calderon'a veda eden Atletico Madrid, 68 bin seyirci kapasiteli yeni stadı Wanda Metropolitano için 300 milyon avro harcadı. Stada ulaşımı sağlamak için geçen ay açılan Metropolitano metrosunu Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo da maça gelirken kullandı.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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