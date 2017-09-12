Sinan Erdem’de geri sayım
Eurobasket 2017 heyecanı bugün çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda günün ilk maçı Almanya ve İspanya arasında oynanacak. Türkiye'ye yenip, son 8'e kalan İspanya ile Almanya'nın bu zorlu karşılaşması saat 18.45'te başlayacak. Diğer karşılaşma ise 21.30'da başlayacak. Slovenya ile Letonya, yarı finale adını yazdırmak için parkeye çıkacak. Her iki karşılaşma da NTV Spor'dan yayınlanacak.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:30
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