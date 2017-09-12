 La Liga’da sahne Enes Ünal’ın – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    La Liga’da sahne ’ın

    La Liga’da sahne Enes Ünal’ın
    Geçtiğimiz sezon Twente formasıyla Hollanda Ligi'ne damga vuran Enes Ünal, yeni takımı Villarreal'de şova başladı. İspanyol ekibiyle önceki gece Real Betis'e karşı ilk maçına çıkan milli futbolcu, gol sevinci yaşadı. 69. dakikada Bacca'nın yerine oyuna giren yıldız oyuncu, kaleciyle karşı karşı kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı ve skoru 3-1 yapan golü attı.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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