 Barcelona La Liga'dan atılıyor mu? – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Barcelona La Liga'dan atılıyor mu?

    Barcelona La Liga'dan atılıyor mu?

    İspanya Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'bağımsız Katalonya' kararı! Böylece, Barcelona ligden atılmaktan da şimdilik kurtulmuş oldu...

    Reuters'ın haberine göre İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'ya yasal çerçevede bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldı.

    Mahkeme geçtiğimiz hafta da Katalan parlamentosunda alınan 1 Ekim'de referandum yapılması yönündeki yasayı iptal etmişti.

    LFP BAŞKANI TEHDİT ETMİŞTİ

    Katalunya'nın bağımsızlık kararı sonrası alevlenen tartışmalar ışığında La Liga Başkanı Javier Tebas, "Katalunya 1 Ekim'deki referandum sonucunda bağımsızlığını ilan ederse Barcelona, La Liga'da oynayamaz" ifadelerini kullanmıştı.



    KATALANLAR'IN LİG KURMA İSTEĞİ...

    Bağımsızlık durumunda Barcelona'nın geleceği merak edilirken Ec Chiringuito TV bir anket yapmış ve izleyicilere "Barcelona hangi ligde oynamalı?"sorusunu sormuş, seçeneklere Katalan Ligi, La Liga ve Fransa Ligi konmuştu.

    Kullanılan oylar sonucunda ise yüzde 51 oranında Katalan Ligi seçeneği ön plana çıkmıştı.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:59
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