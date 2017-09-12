Barcelona La Liga'dan atılıyor mu?
İspanya Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'bağımsız Katalonya' kararı! Böylece, Barcelona ligden atılmaktan da şimdilik kurtulmuş oldu...
Reuters'ın haberine göre İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'ya yasal çerçevede bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldı.
Mahkeme geçtiğimiz hafta da Katalan parlamentosunda alınan 1 Ekim'de referandum yapılması yönündeki yasayı iptal etmişti.
LFP BAŞKANI TEHDİT ETMİŞTİ
Katalunya'nın bağımsızlık kararı sonrası alevlenen tartışmalar ışığında La Liga Başkanı Javier Tebas, "Katalunya 1 Ekim'deki referandum sonucunda bağımsızlığını ilan ederse Barcelona, La Liga'da oynayamaz" ifadelerini kullanmıştı.
KATALANLAR'IN LİG KURMA İSTEĞİ...
Bağımsızlık durumunda Barcelona'nın geleceği merak edilirken Ec Chiringuito TV bir anket yapmış ve izleyicilere "Barcelona hangi ligde oynamalı?"sorusunu sormuş, seçeneklere Katalan Ligi, La Liga ve Fransa Ligi konmuştu.
Kullanılan oylar sonucunda ise yüzde 51 oranında Katalan Ligi seçeneği ön plana çıkmıştı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:59
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
gülünc millet sampiyonlugunu ilan ediyor, bizimkisi daha hangi sisitemle oynayacagini bile bilmiyor.
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Vida'nın maliyeti belli oldu
Toplam 1
Yorum
190357 alıpta clde oynatılmayacak üstelik a klas olmayan bir stopere bu parayı vermek akıl işi değil.umarım gerçek değildir.
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Sneijder'i aratıyor
Toplam 29
Yorum
Aslan 20 GS ilk 3 hafta orta sıranın altıyla oynadı .Antalya testti.TS FB B.Şehir BJK Kasımpaşa Bursa testleri duruyor. bunları geçerse iddialı olur.
Barcelona La Liga'dan atılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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