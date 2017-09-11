İspanya'da Enes Ünal rüzgarı
Villarreal'in Real Betis'i 3-1 mağlup ettiği La Liga 3. hafta maçında milli futbolcumuz Enes Ünal takımının 3. golünü kaydetti.
İspanya La Liga 3. hafta mücadalesinde Villarreal, Real Betis'i 3-1'lik skorla geçti.
El Madrigal'de oynanan mücadelenin 11. dakikasında deplasman ekibi Sergio Leon ile 1-0 öne geçti. Villarreal'in bu gole cevabı 32. dakikada Carlos Bacca'dan geldi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
61. dakikada Samu Castillejo, Villarreal'i 2-1 öne geçirdi. Maçın son golü milli oyuncu Enes Ünal'dan geldi. Enes, maçın 77. dakikasında skoru 3-1'e getirerek mücadelenin skorunu tayin etti.
Bu sonuçla Villarreal bu sezonki ilk puanlarını kazanırken, Real Betis de 3 puanda kaldı.
Öte yandan bir diğer milli oyuncumuz Emre Mor, Celta Vigo'nun Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup ettiği maçta 88. dakikada oyuna girdi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 07:31
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Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
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Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
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"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 4
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
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