 İspanya'da Enes Ünal rüzgarı – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    İspanya'da Enes Ünal rüzgarı

    İspanya'da Enes Ünal rüzgarı

    Villarreal'in Real Betis'i 3-1 mağlup ettiği La Liga 3. hafta maçında milli futbolcumuz Enes Ünal takımının 3. golünü kaydetti.

    İspanya La Liga 3. hafta mücadalesinde Villarreal, Real Betis'i 3-1'lik skorla geçti.

    El Madrigal'de oynanan mücadelenin 11. dakikasında deplasman ekibi Sergio Leon ile 1-0 öne geçti. Villarreal'in bu gole cevabı 32. dakikada Carlos Bacca'dan geldi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

    61. dakikada Samu Castillejo, Villarreal'i 2-1 öne geçirdi. Maçın son golü milli oyuncu Enes Ünal'dan geldi. Enes, maçın 77. dakikasında skoru 3-1'e getirerek mücadelenin skorunu tayin etti.



    Bu sonuçla Villarreal bu sezonki ilk puanlarını kazanırken, Real Betis de 3 puanda kaldı.

    Öte yandan bir diğer milli oyuncumuz Emre Mor, Celta Vigo'nun Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup ettiği maçta 88. dakikada oyuna girdi.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:31
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