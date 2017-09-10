 Enes Ünal siftah yaptı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Enes Ünal siftah yaptı

    Enes Ünal siftah yaptı

    Enes Ünal'ın ilk golünü attığı maçta Villarreal, sahasında Real Betis'i 3-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

    Sergio Leon'un 11. dakikada attığı golle geriye düşen Villarreal, aradığı beraberlik golünü 32'de Carlos Bacca'nın ayağından buldu ve devre bu golle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda vites yükselten Sarı Denizaltılar, 61. dakikada Castillejo ile 2-1 öne geçti.

    Ve sahne Enes Ünal'ın

    Yaz transfer döneminde Manchester City'den Villarreal'e transfer olan Enes Ünal, LaLiga'daki ilk golünü de Real Betis'e attı. 66. dakikada oyuna giren milli yıldız, 77. dakikada attığı güzel golle maçın skorunu belirleyen isim oldu.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:41
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