Enes Ünal siftah yaptı
Enes Ünal'ın ilk golünü attığı maçta Villarreal, sahasında Real Betis'i 3-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Sergio Leon'un 11. dakikada attığı golle geriye düşen Villarreal, aradığı beraberlik golünü 32'de Carlos Bacca'nın ayağından buldu ve devre bu golle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda vites yükselten Sarı Denizaltılar, 61. dakikada Castillejo ile 2-1 öne geçti.
Ve sahne Enes Ünal'ın
Yaz transfer döneminde Manchester City'den Villarreal'e transfer olan Enes Ünal, LaLiga'daki ilk golünü de Real Betis'e attı. 66. dakikada oyuna giren milli yıldız, 77. dakikada attığı güzel golle maçın skorunu belirleyen isim oldu.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:41
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G.Saray deplasmanda takıldı
Toplam 23
Yorum
blacked keyif veriyormus gs nin oyunu, ulen antalya 80 dakika tek kale oynadi, 1 tane pozisyonlari var oda gol oldu, bu kamiller ilk 5e giremez:))))
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G.Saray deplasmanda takıldı
Toplam 23
Yorum
A.B 1905 Yine geçen seneki G.Saray geri geldi.Utanç dolu futbol.İzlerken utandım.O kadar transferler balon çıktı.Tudor gitmedikçe bu takım dzelmez.
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G.Saray deplasmanda takıldı
Toplam 23
Yorum
UA1905 fizik olarak antalyadan eksik kaldılar.üstüne tudorun da 85 dk belhandaya tahammül edip üstüne tuz ekip selçuğu oyuna alması maçın özetidir
Enes Ünal siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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