Enes Ünal siftah yaptı

Sergio Leon'un 11. dakikada attığı golle geriye düşen Villarreal, aradığı beraberlik golünü 32'de Carlos Bacca'nın ayağından buldu ve devre bu golle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda vites yükselten Sarı Denizaltılar, 61. dakikada Castillejo ile 2-1 öne geçti.

Ve sahne Enes Ünal'ın

Yaz transfer döneminde Manchester City'den Villarreal'e transfer olan Enes Ünal, LaLiga'daki ilk golünü de Real Betis'e attı. 66. dakikada oyuna giren milli yıldız, 77. dakikada attığı güzel golle maçın skorunu belirleyen isim oldu.