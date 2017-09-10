Emre'siz Deportivo kan ağlıyor!
LaLiga 3. hafta mücadelesinde Real Sociedad, deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 4-2 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Öte yandan Deportivo forması giyen Emre Çolak, maç kadrosunda yer almadı.
Riazor'daki karşılaşmaya Real Sociedad fırtına gibi başladı. Maçın üçüncü dakikasında Juanmi'nin golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, dördüncü dakikada Illarramendi'nin ceza sahası dışından attığı muhteşem golle bir dakika içinde Deportivo karşısında skoru 2-0 yaptı. Bu gole ev sahibi ekibin cevabı 27. dakikada Adrian ile oldu ve ilk yarı 2-1 Real Sociedad'ın üstünlüğü ile sona erdi.
Deportivo La Coruna, karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başladı ve 50. dakikada Andone'nin golüyle maça eşitliği getirdi: 2-2. Gol düellosunda geçen karşılaşmanın 83. dakikasında Real Sociedad, Diego Llorente'nin golüyle 3-2 öne geçti. Bu golden üç dakika sonra 86. dakikada günün başarılı ismi Asier Illarramendi bir kez daha sahneye çıktı ve Real Sociedad'ın dördüncü golünü Deportivo ağlarına gönderdi.
Deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 4-2 mağlup eden Real Sociedad, La Liga'da 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkarttı. Deportivo La Coruna ise 1 puanda kaldı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:14
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Trabzonspor - Gençlerbirliği (Canlı)
Toplam 4
Yorum
Ersun hoca Birşeyler acaba güzel olurmu diye tam düşünsek supriz ya aktaş felan kim 11 al-din inşallah mağlub oluruz ve sende gidersin yeter ersun
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Fenerbahçe'de durmak yok
Toplam 19
Yorum
neredesinsen#alex Ozan ve de souza yı zorla izlettirmek Alex görmüş bu taraftara baklava verip üzerine acı biber yedirmek gibi anlayın artık yaa.
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Fenerbahçe'de durmak yok
Toplam 19
Yorum
mehmet ozan de souza ikilisini israrla Fenerbahçe nin orta sahasına layık görenler Fenerbahçenin büyüklüğünü hala anlamamış olanlardır.
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