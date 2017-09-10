 Emre'siz Deportivo kan ağlıyor! – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Emre'siz kan ağlıyor!

    Emre'siz Deportivo kan ağlıyor!

    LaLiga 3. hafta mücadelesinde Real Sociedad, deplasmanda La Coruna'yı 4-2 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Öte yandan Deportivo forması giyen , maç kadrosunda yer almadı.

    Riazor'daki karşılaşmaya Real Sociedad fırtına gibi başladı. Maçın üçüncü dakikasında Juanmi'nin golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, dördüncü dakikada Illarramendi'nin ceza sahası dışından attığı muhteşem golle bir dakika içinde karşısında skoru 2-0 yaptı. Bu gole ev sahibi ekibin cevabı 27. dakikada Adrian ile oldu ve ilk yarı 2-1 Real Sociedad'ın üstünlüğü ile sona erdi.

    Deportivo La Coruna, karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başladı ve 50. dakikada Andone'nin golüyle maça eşitliği getirdi: 2-2. Gol düellosunda geçen karşılaşmanın 83. dakikasında Real Sociedad, Diego Llorente'nin golüyle 3-2 öne geçti. Bu golden üç dakika sonra 86. dakikada günün başarılı ismi Asier Illarramendi bir kez daha sahneye çıktı ve Real Sociedad'ın dördüncü golünü Deportivo ağlarına gönderdi.

    Deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 4-2 mağlup eden Real Sociedad, La Liga'da 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkarttı. Deportivo La Coruna ise 1 puanda kaldı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:14
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