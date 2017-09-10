Emre Mor oynadı, Celta Vigo galip geldi
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Celta Vigo sahasında Alaves'e karşı 1-0 galip geldi. Milli oyuncu Emre Mor, Celta Vigo'da 87. dakikada oyuna girdi
Alaves karşısında çok zorlanan Celta Vigo'nun galibiyet golü 34. dakikada Maxi Gomez'den geldi. Celta Vigo'nun kulüp tarihindeki en pahalı ikinci futbolcu olarak transfer edilen ve takımla sadece üç antrenmana çıkan Emre Mor ise yedek başlayıp, 87. dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna girdi. Celta taraftarları, yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkan Emre Mor'u alkışladı. Celta, La Liga'da ilk galibiyetini alırken, Alaves ise sıfır puanda kaldı.
Öte yandan Deportivo La Coruna ise sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'a 4-2 yenildi. Real Sociedad, 3. dakikada Juanmi ve 4. dakikada Illarramendi ile maçın hemen başında iki farklı üstünlük yakaladı. 27. dakikada Adrian ile farkı 1'e indiren Deportivo La Coruna, soyunma odasına 2-1 yenik gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, 50. dakikada Andone'nin golüyle beraberliği yakaladı: 2-2
Ancak maçı bırakmayan ve hücumda etkili olan Real Sociedad, 83. dakikada Llorente ve 86. dakikada Illarramendi'nin golleriyle deplasmanda 4-2 galip geldi.
Ligde 3'te 3 yapan Real Sociedad, 9 puan ve averajla Barcelona'nın arkasından ikinci sırada yer aldı. Ligde tek beraberliği bulunan Deportivo La Coruna ise 1 puanda kaldı.
Ayrıca Deportivo'da Türk futbolcu Emre Çolak bu maçta teknik direktör Pepe Mel'in tercihiyle kadroda yer almadı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Emre'nin neden kadroda olmadığıyla ilgili bir soruya Mel, "Bu maç için en iyi durumda olanlar kadroda." diye cevap verdi.
Kaynak: AA
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:04
-
Valbuena sonunda patladı!
Toplam 8
Yorum
Ugur Valbuena Oğuzhan'ın oynadığı oyunu 10 numaranın oynayacağı yerde oynuyor. Tek başına top dağıtıyor zaten herkes tutulmuş. denge bozamorlar.
-
Demirbaş
Toplam 13
Yorum
bjk Kırmızı kartı verilmeyen Gsli misin yoksa hakemlerle bile 5 puanda kalan takım mı?
-
"Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım"
Toplam 3
Yorum
gsx tudorla bu iş olmaz senin elinde ferrari var gidiyosun fayton kullanan adamı getiriyosun tek çare fatih terim
Emre Mor oynadı, Celta Vigo galip geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.