Emre Mor oynadı, Celta Vigo galip geldi

Alaves karşısında çok zorlanan Celta Vigo'nun galibiyet golü 34. dakikada Maxi Gomez'den geldi. Celta Vigo'nun kulüp tarihindeki en pahalı ikinci futbolcu olarak transfer edilen ve takımla sadece üç antrenmana çıkan Emre Mor ise yedek başlayıp, 87. dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna girdi. Celta taraftarları, yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkan Emre Mor'u alkışladı. Celta, La Liga'da ilk galibiyetini alırken, Alaves ise sıfır puanda kaldı.

Öte yandan Deportivo La Coruna ise sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'a 4-2 yenildi. Real Sociedad, 3. dakikada Juanmi ve 4. dakikada Illarramendi ile maçın hemen başında iki farklı üstünlük yakaladı. 27. dakikada Adrian ile farkı 1'e indiren Deportivo La Coruna, soyunma odasına 2-1 yenik gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, 50. dakikada Andone'nin golüyle beraberliği yakaladı: 2-2

Ancak maçı bırakmayan ve hücumda etkili olan Real Sociedad, 83. dakikada Llorente ve 86. dakikada Illarramendi'nin golleriyle deplasmanda 4-2 galip geldi.

Ligde 3'te 3 yapan Real Sociedad, 9 puan ve averajla Barcelona'nın arkasından ikinci sırada yer aldı. Ligde tek beraberliği bulunan Deportivo La Coruna ise 1 puanda kaldı.

Ayrıca Deportivo'da Türk futbolcu Emre Çolak bu maçta teknik direktör Pepe Mel'in tercihiyle kadroda yer almadı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Emre'nin neden kadroda olmadığıyla ilgili bir soruya Mel, "Bu maç için en iyi durumda olanlar kadroda." diye cevap verdi.