 Barcelona derbide fark yarattı! – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    derbide fark yarattı!

    Barcelona derbide fark yarattı!

    La Liga'da 3. haftada , Lionel 'nin golleriyle Espanyol'u 5-0 mağlup etti.

    La Liga'da 3. haftada ile Espanyol karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin 26. dakikasında Lionel ile öne geçen Barcelona, Arjantinli yıldızıyla 35. dakikada bir gol daha buldu ve devreyi 2-0 üstün tamamladı.

    Karşılaşmanın 67. dakikasında sahneye yine Lionel Messi çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Mücadelenin 87. dakikada Pique ve 90. dakikada Suarez ile 2 gol daha bulan Barcelona, Espanyol'u 5-0 mağlup etti.

    Barcelona'da Jordi Alba 2 golün asistini yaparak yıldızlaşan bir diğer isim oldu. Yeni transfer Ousmane Dembele ise 68. dakikada Deulofeu'nun yerine oyuna dahil oldu.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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