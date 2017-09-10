Barcelona derbide fark yarattı!
La Liga'da 3. haftada Barcelona, Lionel Messi'nin golleriyle Espanyol'u 5-0 mağlup etti.
Mücadelenin 26. dakikasında Lionel Messi ile öne geçen Barcelona, Arjantinli yıldızıyla 35. dakikada bir gol daha buldu ve devreyi 2-0 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında sahneye yine Lionel Messi çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Mücadelenin 87. dakikada Pique ve 90. dakikada Suarez ile 2 gol daha bulan Barcelona, Espanyol'u 5-0 mağlup etti.
Barcelona'da Jordi Alba 2 golün asistini yaparak yıldızlaşan bir diğer isim oldu. Yeni transfer Ousmane Dembele ise 68. dakikada Deulofeu'nun yerine oyuna dahil oldu.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:45
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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