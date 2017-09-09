Barcelona derbide fark yarattı!
La Liga'da 3. haftada Barcelona, Lionel Messi'nin golleriyle Espanyol'u 5-0 mağlup etti.
Mücadelenin 26. dakikasında Lionel Messi ile öne geçen Barcelona, Arjantinli yıldızıyla 35. dakikada bir gol daha buldu ve devreyi 2-0 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında sahneye yine Lionel Messi çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Mücadelenin 87. dakikada Pique ve 90. dakikada Suarez ile 2 gol daha bulan Barcelona, Espanyol'u 5-0 mağlup etti.
Barcelona'da Jordi Alba 2 golün asistini yaparak yıldızlaşan bir diğer isim oldu. Yeni transfer Ousmane Dembele ise 68. dakikada Deulofeu'nun yerine oyuna dahil oldu.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:09
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"Transferde Burak Yılmaz etkili oldu"
Toplam 8
Yorum
ERAY TS Adama sordular buraya gelmende takımdan etkili olan biri var mı diye. O da madem sordunuz cevap vereyim dedi.
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A.Avcı'dan Kocaman'a teşekkür
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe Fenerbahçe şampiyon olamaz.
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A.Avcı'dan Kocaman'a teşekkür
Toplam 2
Yorum
FİNCANI TAŞTAN oyarlar aman oyarlarrrr..
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