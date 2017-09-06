Emre Mor'a özel tanıtım
Celta Vigo, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi Emre Mor'un tanıtımını 8 Eylül Cuma günü yapacak. Basın ve taraftara tanıtılacak Emre, taraftarlardan gelen soruları da yanıtlayacak.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Celta Vigo, yeni transferi Emre Mor'u 8 Eylül Cuma günü basına ve taraftarına tanıtacak.
Celta Vigo Kulübünden yapılan açıklamada, Balaidos Stadı'nda düzenlenecek Emre Mor'un tanıtımının geçmiştekilerden farklı olacağı ve yenilikler içereceği bildirildi. Taraftarların milli futbolcunun tanıtımına çağrıldığı açıklamada, "Halka açık bir tanıtım olacak. Hiçbir Celtalının kaçırmak istemeyeceği bu özel günün keyfini çıkarmak ve Emre Mor'a sıcak bir karşılama yapmak için hepinizi Balaidos'a bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Emre'nin, tanıtım sırasında düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Twitter aracılığıyla taraftarların yönelteceği soruları da cevaplayacağı ve bunun Celta Vigo Kulübündeki futbolcu tanıtımlarında bir ilk olacağı belirtildi.
Yaklaşık 12,5 milyon avro bonservis bedeli ile Almanya'nın Borussia Dortmund Kulübünden Celta Vigo'ya transfer olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki milli futbolcu, sezon başına yaklaşık 2 milyon avro kazanacak. Celta Vigo'da kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi Emre'nin tanıtımı, 8 Eylül Cuma günü TSİ 21.00'de gerçekleştirilecek.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:49
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Arda: Bu ülkeye canımız feda
Toplam 1
Yorum
milli oğuzhan ve nuri hep yanyana oynamalı.ozan şenere forma yasak edilmeli
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Lucescu: Oyuncularımla tartışarak hazırlandık
Toplam 8
Yorum
milli takım şener ismail ozan çıktı.oğuzhan ve nuri oynadı takım değişti.Anlamayanlara ne desek az.
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Lucescu: Oyuncularımla tartışarak hazırlandık
Toplam 8
Yorum
fb07 Nuri ve oğuzhan orta sahada ise gerisi yalan.Ozansız şenersiz herkesin kafası rahat.
Emre Mor'a özel tanıtım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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