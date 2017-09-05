Simeone'nin sözleşmesi uzatıldı
İspanyol ekibi Atletico Madrid, Arjantinli teknik adamla 2020 yılına kadar süren yeni sözleşme imzaladı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzattı.
Başkent temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Simeone ile 2020 yılına kadar süren yeni sözleşme imzalandığı bildirildi. Deneyimli teknik adamın 2020 yılına kadar devam eden sözleşmesini geçen yıl karşılıklı anlaşarak 2018'e çeken Atletico Madrid, Arjantinli çalıştırıcının anlaşmasını bir kez daha 2020 yılına kadar uzatmış oldu.
2011 yılının aralık ayından bu yana Atletico Madrid'i çalıştıran Simeone, şu ana kadar İspanyol kulübüyle birer kez La Liga, İspanya Kral Kupası, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Simeone yönetiminde 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Atletico Madrid, iki maçta da Real Madrid'e yenildi.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 13:33
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Trabzonspor'da Aykut Demir'e ihtar
Toplam 1
Yorum
Yakup Böyle topçulara yıllardır boşuna para verildi ben 50 yaşındayım bundan daha iyi top oynarım bunun nesine para verdiler
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 27
Yorum
Enda Mevcut durumda önümüzdeki 5 yıl şampiyon olmamız imkansız bi mucize gerçekleşmez ise.31 yaşındayım en son ne zaman Ş.ligi oynadık hatırlamam
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Son karar Güneş'in
Toplam 10
Yorum
Enda Futbolcu deil kasap yanlız kendi kendisinin kasabı başkasına zararı yok. senede 1 maç yapar geri kalan dönemde sakatlıklarla boğuşur.
Simeone'nin sözleşmesi uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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